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Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

  • 02/06/2021, 10:05
Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией
Собственник «Дяди Дёнера» публично прокомментировал причины возникновения проблем у компании, а также стратегию их решения.

Ключевые риски

Влияние пандемии. Прошлый год был очень тяжелым для общепита. Две волны коронавируса сильно повлияли на нашу операционную деятельность, даже несмотря на то, что мы начали работать на вынос и запустили доставку совместно с «Яндекс.Едой» и Delivery Club. В первую волну наш трафик сократился на 50%. Главной задачей в этот период у нас было сохранение бизнеса, переговоры с арендодателями, многие из которых не были готовы идти на уступки, давать арендные каникулы или скидки. Кроме того, мы должны были сохранить персонал, так как качественная команда — это наше достижение. Но нам пришлось фиксировать убыток и закрывать точки.

Рост цен. В октябре-ноябре 2020 года все поставщики продуктов (тех, что используются для изготовления наших полуфабрикатов) повысили цены в одностороннем порядке на 30-40%. Некоторые предупредили об этом заранее, но компании это не помогло. Мы работаем на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке, то есть цена дёнера не может превышать 140-150 рублей. В результате около 5 месяцев мы работали с операционными убытками по производственной части, то есть много денег из потока было выведено на их погашение.

Налоговая проверка. С конца 2019 года в отношении нас ФНС начала проверку. В начале 2020 года мы узнали, что ее цель — сделать нас плательщиками НДС. До этого мы работали по ЕНВД и платили налоги исходя из квадратного метра зала — до 5 тысяч рублей на точку. Большинство точек работало по франшизе, а персонал привлекался на аутсорсинге, через известные подрядные организации. В самой УК у нас было до 100 сотрудников, то есть мы подходили под критерии ЕНВД. В течение полутора лет мы доказывали налоговой, что работаем по закону, но 12 марта 2021 года проверка закончилась, и нам выставили доначисленную сумму по налогам за 2016-2018 годы — в 20 раз превышающую наши стандартные платежи! Назвать ее я не могу до окончания официальных процедур.

— Партнеры. С 2008 до 2016 года компанию «Дядя Дёнер» развивали мы совместно с Антоном Горестовым. В конце 2016 года, чтобы справиться с последствиями кризиса 2014-го, мы привлекли еще одного соинвестора, известного в Новосибирске предпринимателя Антона Супруна. В конце 2017 года Антон Горестов решил развивать сеть кофеен Prime Time — после закрытия известной в Новосибирске сети Traveler’s Coffee. Он начал быстро развиваться, захватывать все пустующие локации, привлекать заемные средства. К началу пандемии у него были открыты около 30 точек. Большинство — на кредитные средства, и одним из кредиторов являлся наш старший партнер Антон Супрун. Он занимал деньги Антону Горестову на определенных условиях и на определенный срок, то есть в апреле-мае 2021 года эти деньги должны были вернуться и пойти на гашение облигаций первого выпуска (60 млн рублей). Но из-за пандемии выручка кофеен упала на 80%. С учетом того, что они открывались на заемные средства, Антон Горестов не смог вернуть деньги Антону Супруну. В итоге за долги он уступил супруге Супруна свою долю в компании «Дядя Дёнер». Эта ситуация сильно повлияла на наши планы по гашению облигаций.

— Кредиты банков. Помимо двух облигационных займов (110 млн рублей), у компании «Дядя Дёнер» на обслуживании находится кредит в Сбербанке на 28 млн рублей. Мы продолжаем его выплачивать — речь идет примерно о 500 тысячах рублей в месяц. Объясняю почему. В 2018 году Антон Горестов взял кредит в Сбербанке, и наша компания, видя, как он активно развивается, поручилась за него перед банком. В результате сейчас у нас образовалось обязательство, которое является большой проблемой. Сеть кофеен Prime Time испытывает сложности с оплатой займа, и часть поручительства может лечь на нас. Большая часть кредита обеспечена фондами и недвижимостью, но остается хвостик в 20 млн рублей, который может упасть на наши плечи. Нас уже приглашали в отдел урегулирования проблемных долгов и попросили составить график погашения этих обязательства за Антона Горестова.

Стратегия решения

Кроме того, Антон Лыков рассказал разработанный компанией план выхода из кризиса.

— Моя цель: договориться с налоговой, минимизировать сумму доначисленных налогов и заплатить их. У нас нет иного выбора. Это основная причина, по которой компания не смогла обслужить купоны, и я извиняюсь за это перед инвесторами. Но мне пришлось отодвинуть эмоции в сторону и решать этот вопрос, чтобы в будущем выполнять все обязательства, вернуть вам (держателям облигаций) все деньги и начать обслуживать все купоны. В ближайшие 6-8 месяцев я намерен полностью расплатиться по всем долгам с налогами.

Операционная деятельность. В начале 2021 года мы поняли, что цены невозможно удерживать на старом уровне и повысили их на 5-7%. С помощью флаеров, жесткого контроля качества и акций с партнером — компанией PepsiCo — нам удалось удержать выручку на хорошем уровне. Сейчас приток гостей в наших точках такой же, как и в 2019 году. В операционной деятельности у нас уже все в порядке. Все наши точки и франчайзи работают в штатном режиме. Как только мы рассчитаемся с налогами, то сможем обслуживать все купоны.

Реструктуризация кредитов. Для нас политически важно договориться со Сбербанком, чтобы он не пришел к нам с иском и не подал на банкротство, поэтому мы продолжаем обслуживать свой кредит и ведем переговоры о реструктуризации долга по поручительству. По нашим оценкам, в течение двух недель эта работа будет завершена. После этого мы планируем договариваться о реструктуризации основного долга.

Я обращаюсь к владельцам облигаций с просьбой согласовать следующий реcтракт (реструктуризацию) по обязательствам:

— Отсрочка по погашению облигаций на 6-8 месяцев для закрытия налоговых обязательств из операционного потока компании.

— Срок обращения по обоим выпускам продлить на 5 лет, погашение осуществлять равными частями в конце 3, 4 и 5 года.

— Ориентир по ставке на этот период пока предлагаем 7-8%. На данный момент я не могу предвидеть последствия договоренностей со Сбербанком. Это мощная бюрократическая машина, которая может смять нас и не заметить, поэтому на сегодняшнем этапе нам нужно выделить резерв в операционном потоке на решение проблемы со Сбербанком.

— Хотел попросить не подавать иски в суд, чтобы компания не ушла в банкротство.

Уважаемые инвесторы, основная цель у меня, как у директора — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией, чем до кризиса, чтобы восстановить ваше доверие.

Сейчас у нас всего два выхода. Если мы с вами начнем бороться друг с другом, то эта деструктивная позиция ни к чему хорошему не приведет. Я предлагаю мирное урегулирование возникших проблем, чтобы не оказаться в ситуации, из которой уже не будет выхода: вы окажетесь без средств, а мы без бизнеса. А это точно произойдет, если мы свалимся в банкротство. Еще раз обращаю ваше внимание, что в такой ситуации сегодня оказались очень многие компании — не только в России, но и за рубежом. В Европе 70% предприятий находятся в предбанкротном состоянии из-за последствий коронакризиса, и государство не в силах им помочь, а сами они не могу справиться. Мы до сих пор расплачиваемся с долгами, которые накопили за время пандемии, но хотим продолжить работу на рынке (и с вами в качестве партнеров).

Точка зрения

Алексей Антипин, генеральный директор ООО «Юнисервис капитал», финансовый консультант, организатор размещения облигаций компании «Дядя Дёнер»:

— По двум выпускам облигаций эмитентом «Дядя Дёнер» были допущены дефолты. Как организатор выпуска мы поддерживали с ним связь, не устранялись от работы и всю информацию доносили до владельцев облигаций: что собственники компании не покупали яхты и не пытаются бежать, что они прорабатывают планы вывода компании из кризиса.

«Юнисервис Капитал» продолжает работать с эмитентом, чтобы урегулировать ситуацию, в которую попали он и инвесторы. Чтобы эта работа проходила в нормальном режиме, хотелось бы обратиться к инвесторам: обращайте внимание на информацию, которая размещается в официальных источниках. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда у юристов нет понимания, с кем договариваться: с представителями владельцев облигаций (ПВО) или непонятными организациями, которые пытаются представлять интересы инвесторов и при этом заработать для себя какие-то дивиденды. Уже неоднократно домыслы разного рода участников, строящих на этом свою политическую карьеру, портили нам переговоры и сдвигали сроки.

Что касается параметров, названных Антоном Лыковым, то это предварительные договоренности. Надеюсь, что мы придем к соглашению в ближайшее время и новый срок погашения будет объявлен инвесторам на ближайшем общем собрании владельцев облигаций (ОСВО). Если вы являетесь держателями облигаций компании, хотелось бы обратить на это ваше внимание, а также попросить принять участие, чтобы на собрании был сформирован необходимый для принятия решения кворум (в том числе по потенциальному рестракту). ОСВО планируется провести в заочном формате.

Редакция предложила Антону Горестову прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на предложение редакция не получила.

Полная запись обращения Антона Лыкова к инвесторам доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=PKu7R9U0TVE

Скрин фото с эфира обращения

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : облигации кредиты дядя Денер дефолт


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