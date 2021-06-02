Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Ключевые риски

— Влияние пандемии. Прошлый год был очень тяжелым для общепита. Две волны коронавируса сильно повлияли на нашу операционную деятельность, даже несмотря на то, что мы начали работать на вынос и запустили доставку совместно с «Яндекс.Едой» и Delivery Club. В первую волну наш трафик сократился на 50%. Главной задачей в этот период у нас было сохранение бизнеса, переговоры с арендодателями, многие из которых не были готовы идти на уступки, давать арендные каникулы или скидки. Кроме того, мы должны были сохранить персонал, так как качественная команда — это наше достижение. Но нам пришлось фиксировать убыток и закрывать точки.

— Рост цен. В октябре-ноябре 2020 года все поставщики продуктов (тех, что используются для изготовления наших полуфабрикатов) повысили цены в одностороннем порядке на 30-40%. Некоторые предупредили об этом заранее, но компании это не помогло. Мы работаем на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке, то есть цена дёнера не может превышать 140-150 рублей. В результате около 5 месяцев мы работали с операционными убытками по производственной части, то есть много денег из потока было выведено на их погашение.

— Налоговая проверка. С конца 2019 года в отношении нас ФНС начала проверку. В начале 2020 года мы узнали, что ее цель — сделать нас плательщиками НДС. До этого мы работали по ЕНВД и платили налоги исходя из квадратного метра зала — до 5 тысяч рублей на точку. Большинство точек работало по франшизе, а персонал привлекался на аутсорсинге, через известные подрядные организации. В самой УК у нас было до 100 сотрудников, то есть мы подходили под критерии ЕНВД. В течение полутора лет мы доказывали налоговой, что работаем по закону, но 12 марта 2021 года проверка закончилась, и нам выставили доначисленную сумму по налогам за 2016-2018 годы — в 20 раз превышающую наши стандартные платежи! Назвать ее я не могу до окончания официальных процедур.

— Партнеры. С 2008 до 2016 года компанию «Дядя Дёнер» развивали мы совместно с Антоном Горестовым. В конце 2016 года, чтобы справиться с последствиями кризиса 2014-го, мы привлекли еще одного соинвестора, известного в Новосибирске предпринимателя Антона Супруна. В конце 2017 года Антон Горестов решил развивать сеть кофеен Prime Time — после закрытия известной в Новосибирске сети Traveler’s Coffee. Он начал быстро развиваться, захватывать все пустующие локации, привлекать заемные средства. К началу пандемии у него были открыты около 30 точек. Большинство — на кредитные средства, и одним из кредиторов являлся наш старший партнер Антон Супрун. Он занимал деньги Антону Горестову на определенных условиях и на определенный срок, то есть в апреле-мае 2021 года эти деньги должны были вернуться и пойти на гашение облигаций первого выпуска (60 млн рублей). Но из-за пандемии выручка кофеен упала на 80%. С учетом того, что они открывались на заемные средства, Антон Горестов не смог вернуть деньги Антону Супруну. В итоге за долги он уступил супруге Супруна свою долю в компании «Дядя Дёнер». Эта ситуация сильно повлияла на наши планы по гашению облигаций.

— Кредиты банков. Помимо двух облигационных займов (110 млн рублей), у компании «Дядя Дёнер» на обслуживании находится кредит в Сбербанке на 28 млн рублей. Мы продолжаем его выплачивать — речь идет примерно о 500 тысячах рублей в месяц. Объясняю почему. В 2018 году Антон Горестов взял кредит в Сбербанке, и наша компания, видя, как он активно развивается, поручилась за него перед банком. В результате сейчас у нас образовалось обязательство, которое является большой проблемой. Сеть кофеен Prime Time испытывает сложности с оплатой займа, и часть поручительства может лечь на нас. Большая часть кредита обеспечена фондами и недвижимостью, но остается хвостик в 20 млн рублей, который может упасть на наши плечи. Нас уже приглашали в отдел урегулирования проблемных долгов и попросили составить график погашения этих обязательства за Антона Горестова.

Стратегия решения

Кроме того, Антон Лыков рассказал разработанный компанией план выхода из кризиса.

— Моя цель: договориться с налоговой, минимизировать сумму доначисленных налогов и заплатить их. У нас нет иного выбора. Это основная причина, по которой компания не смогла обслужить купоны, и я извиняюсь за это перед инвесторами. Но мне пришлось отодвинуть эмоции в сторону и решать этот вопрос, чтобы в будущем выполнять все обязательства, вернуть вам (держателям облигаций) все деньги и начать обслуживать все купоны. В ближайшие 6-8 месяцев я намерен полностью расплатиться по всем долгам с налогами.

— Операционная деятельность. В начале 2021 года мы поняли, что цены невозможно удерживать на старом уровне и повысили их на 5-7%. С помощью флаеров, жесткого контроля качества и акций с партнером — компанией PepsiCo — нам удалось удержать выручку на хорошем уровне. Сейчас приток гостей в наших точках такой же, как и в 2019 году. В операционной деятельности у нас уже все в порядке. Все наши точки и франчайзи работают в штатном режиме. Как только мы рассчитаемся с налогами, то сможем обслуживать все купоны.

— Реструктуризация кредитов. Для нас политически важно договориться со Сбербанком, чтобы он не пришел к нам с иском и не подал на банкротство, поэтому мы продолжаем обслуживать свой кредит и ведем переговоры о реструктуризации долга по поручительству. По нашим оценкам, в течение двух недель эта работа будет завершена. После этого мы планируем договариваться о реструктуризации основного долга.

Я обращаюсь к владельцам облигаций с просьбой согласовать следующий реcтракт (реструктуризацию) по обязательствам:

— Отсрочка по погашению облигаций на 6-8 месяцев для закрытия налоговых обязательств из операционного потока компании.

— Срок обращения по обоим выпускам продлить на 5 лет, погашение осуществлять равными частями в конце 3, 4 и 5 года.

— Ориентир по ставке на этот период пока предлагаем 7-8%. На данный момент я не могу предвидеть последствия договоренностей со Сбербанком. Это мощная бюрократическая машина, которая может смять нас и не заметить, поэтому на сегодняшнем этапе нам нужно выделить резерв в операционном потоке на решение проблемы со Сбербанком.

— Хотел попросить не подавать иски в суд, чтобы компания не ушла в банкротство.

Уважаемые инвесторы, основная цель у меня, как у директора — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией, чем до кризиса, чтобы восстановить ваше доверие.

Сейчас у нас всего два выхода. Если мы с вами начнем бороться друг с другом, то эта деструктивная позиция ни к чему хорошему не приведет. Я предлагаю мирное урегулирование возникших проблем, чтобы не оказаться в ситуации, из которой уже не будет выхода: вы окажетесь без средств, а мы без бизнеса. А это точно произойдет, если мы свалимся в банкротство. Еще раз обращаю ваше внимание, что в такой ситуации сегодня оказались очень многие компании — не только в России, но и за рубежом. В Европе 70% предприятий находятся в предбанкротном состоянии из-за последствий коронакризиса, и государство не в силах им помочь, а сами они не могу справиться. Мы до сих пор расплачиваемся с долгами, которые накопили за время пандемии, но хотим продолжить работу на рынке (и с вами в качестве партнеров).

Точка зрения

Алексей Антипин, генеральный директор ООО «Юнисервис капитал», финансовый консультант, организатор размещения облигаций компании «Дядя Дёнер»:

— По двум выпускам облигаций эмитентом «Дядя Дёнер» были допущены дефолты. Как организатор выпуска мы поддерживали с ним связь, не устранялись от работы и всю информацию доносили до владельцев облигаций: что собственники компании не покупали яхты и не пытаются бежать, что они прорабатывают планы вывода компании из кризиса.

«Юнисервис Капитал» продолжает работать с эмитентом, чтобы урегулировать ситуацию, в которую попали он и инвесторы. Чтобы эта работа проходила в нормальном режиме, хотелось бы обратиться к инвесторам: обращайте внимание на информацию, которая размещается в официальных источниках. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда у юристов нет понимания, с кем договариваться: с представителями владельцев облигаций (ПВО) или непонятными организациями, которые пытаются представлять интересы инвесторов и при этом заработать для себя какие-то дивиденды. Уже неоднократно домыслы разного рода участников, строящих на этом свою политическую карьеру, портили нам переговоры и сдвигали сроки.

Что касается параметров, названных Антоном Лыковым, то это предварительные договоренности. Надеюсь, что мы придем к соглашению в ближайшее время и новый срок погашения будет объявлен инвесторам на ближайшем общем собрании владельцев облигаций (ОСВО). Если вы являетесь держателями облигаций компании, хотелось бы обратить на это ваше внимание, а также попросить принять участие, чтобы на собрании был сформирован необходимый для принятия решения кворум (в том числе по потенциальному рестракту). ОСВО планируется провести в заочном формате.

Редакция предложила Антону Горестову прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на предложение редакция не получила.

Полная запись обращения Антона Лыкова к инвесторам доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=PKu7R9U0TVE