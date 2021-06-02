Прокурором Бердска назначен Андрей Кузнецов

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31.05.2021 №469-к Кузнецов Андрей Юрьевич назначен на должность прокурора города Бердска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Андрей Кузнецов, 1982 года рождения, с высшим юридическим образованием, в 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2003 года в должностях следователя, старшего следователя Искитимской межрайонной прокуратуры Новосибирской области, старшего следователя прокуратуры Первомайского района г. Новосибирска, помощника Искитимского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области, заместителя Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области, с марта 2014 года занимал должность прокурора Новосибирского района.