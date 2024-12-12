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Антон Мор: На рынке наблюдается дефицит экологичной упаковки

  • 12/12/2024, 10:22
Антон Мор: На рынке наблюдается дефицит экологичной упаковки
Рост спроса на стеклотару стимулирует производителей искать решения для увеличения выпуска продукции

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор подвел итоги уходящего года, обозначив перспективы завода на фоне сегодняшней ситуации в экономике.  

Искать альтернативы и трансформироваться

— Вести бизнес в текущих условиях — как решать уравнение со многими неизвестными. Значение одной из переменных — ключевой ставки ЦБ — постоянно стремится вверх, что сказывается на процентной политике банков. Испытывая дефицит ликвидности, они проявляют сверхосторожность при рассмотрении кредитных заявок и ужесточают требования к заемщикам. В свою очередь представители реального сектора откладывают запуск крупных инвестпроектов. На этом фоне «Сибстекло» не выглядит исключением. Благо, эксплуатационный срок высокотехнологичного оборудования у нас пройден лишь на четверть, то есть с проблемой его замены мы не столкнемся. В ближайший год развиваться будем с опорой на альтернативные источники финансирования и повышая эффективность деятельности за счет внутренних резервов.

Избирательной становится господдержка — как правило, получают ее те компании, чьи результаты способствуют достижению целей приоритетных нацпроектов. Один из инструментов укрепления конкурентоспособности предприятий — цифровизация. Буквально на днях подписали договор займа с Фондом развития промышленности Новосибирской области на 20 млн рублей под 1% годовых для внедрения цифрового двойника производства. Программно-аппаратный комплекс — новосибирская разработка, аналог французской системы, предполагает использование технического зрения и искусственного интеллекта для сбора объективных данных о динамике производственных параметров и их оптимизацию, что само по себе позволит увеличить выпуск годной продукции на 10%.

Повышать, сокращать и ускорять

— Из-за инфляции в следующем году вынужденно поднимем отпускные цены. Когда рост обоснован, то заказчики относятся с пониманием — в их интересах мы должны организовать бесперебойный технологический процесс, все встроены в общую экономическую цепочку. Буксовать не имеем права.

Санкционная политика не повлияла на состав клиентской группы — она остается стабильной на протяжении многих лет. По-прежнему сотрудничаем с игроками рынка крепкого алкоголя, глобальными пивоваренными корпорациями, пересмотревшими ассортимент в пользу российских марок, локальными производителями пива. Чтобы поддержать бизнес потребителей, продолжаем искать способы замедлить увеличение себестоимости. В 2024 году сократили плечо доставки сырья, переориентировавшись на поставщиков из Сибирского федерального округа. В частности, теперь здесь, а не в Ульяновской области, берем песок и обогащаем его. Как следствие, уменьшили углеродный след при перевозке полезных ископаемых в два раза. Облегчая стеклотару, при сохранении литража и прочностных характеристик, ускоряем стеклоформующие машины, таким образом выпускаем больше продукции из того же объема стекломассы и за то же время. Предлагаем клиентам оптимальные конструктивные решения, поскольку вместе с ними несем ответственность за конечный продукт, который держит в руках покупатель.

Увеличить мощность и закрыть спрос

— На рынке наблюдается дефицит экологичной упаковки. По данным маркетинговых исследований, с начала года продажи стеклянной тары в регионах выросли в среднем на 5%. В частности, со стороны компаний-заказчиков повысился спрос на коричневую бутылку. Изготавливаем ее на стекловаренной печи, которую ввели в эксплуатацию в 2021 году. В структуре нашей продукции такие стеклоизделия занимают примерно 50%. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, в первом полугодии провели промышленные эксперименты по изменению цвета стекломассы в двух других стекловаренных печах. Подбирали режимы работы оборудования, что заняло время и сказалось на темпах производительности, но в итоге нашли алгоритм сокращения срока перекрашивания стекла и готовы увеличивать выпуск янтарной тары.

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Результаты экспериментов на «коричневой» печи также усилят потенциал завода. Мы разогнали ее суточную мощность с 375 до 480 тонн стекломассы. Тем самым после установки дополнительной линии с конвейеров будут сходить до 1 млрд стеклоизделий в год — больше на 15%. Решение предполагает применение в составе сырья не менее 50% отходов стекла. Сегодня благодаря компании «Чистая страна» (осуществляет сбор стеклоотходов для «Сибстекла» — Ред.) их доля 55-60%. Не останавливаемся на достигнутом: убедились в возможности варить стекло из 80% стеклобоя — 6 млн бутылок уже отправлены покупателям. При этом суточный расход минеральных ресурсов был снижен на 100 тонн, а газа — на 12% или 4,8 тысячи кубометров, это экономично и экологично.

Создать потоки и развивать диалог

— В ноябре 2024 года на площадке завершили ввод в эксплуатацию технологического комплекса по обработке стекольных отходов. Событие знаковое не только для завода, но и в масштабах формирующейся отрасли обращения с ТКО. Общая производительность четырех автоматизированных линий — 132 тысячи тонн вторсырья в год: из стекольного мусора удаляют органику, пробки, железные элементы, далее его измельчают. В 2025 году установим еще оптические и вихретоковые сепараторы для разделения стеклобоя по цветам и выборки включений из цветных металлов.

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Планы по развитию обрабатывающих мощностей связаны со строительством на территории Новосибирской области экопромышленного парка, подписано соглашение с ППК «Российский экологический оператор». В числе важнейших задач — создание устойчивых потоков стеклоотходов из тех регионов, где продают напитки в упаковке «Сибстекла». Сейчас б/у стеклотару к нам везут из разных субъектов РФ — отовсюду понемногу: система раздельного сбора ТКО действует не везде, большая часть полезных фракций пока остается на полигонах. Мы находимся в диалоге с органами исполнительной власти, общественными организациями, отраслевыми ассоциациями, институтами развития и рассчитываем, что совместными усилиями ситуация изменится.

В канун Нового года благодарю единомышленников и партнеров за доверие. Спасибо всем, кто разделяет идеи и ценности компании — надеемся, наши общие успехи станут не только поводом для гордости, но и послужат фундаментом для перехода к экономике замкнутого цикла и построения устойчивого будущего.

СПРАВКА

ООО «Сибирское стекло» — один из крупнейших производителей бесцветной и цветной стеклотары, партнер национальных проектов России (по итогам участия в национальной премии «Наш вклад», оператором которой является АНО «Национальные приоритеты»), победитель конкурса корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» Ассоциации менеджеров в 2023 и 2024 годах в номинациях «Экологическая эффективность» и «Устойчивый туризм», победитель конкурса «Лидер стекольной отрасли» Ассоциации «СтеклоСоюз» в номинации «Лучшая компания по производству стеклянной тары» в 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

В стекольных комплексах освоен выпуск более 120 видов продукции, география поставок — регионы Сибири и Дальнего Востока, Казахстан, Киргизия, Монголия, Узбекистан.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Сибирское стекло». Автор фото: Алексей Цилер

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Сибстекло промышленность Антон Мор


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