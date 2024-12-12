Антон Мор: На рынке наблюдается дефицит экологичной упаковки

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор подвел итоги уходящего года, обозначив перспективы завода на фоне сегодняшней ситуации в экономике.

Искать альтернативы и трансформироваться

— Вести бизнес в текущих условиях — как решать уравнение со многими неизвестными. Значение одной из переменных — ключевой ставки ЦБ — постоянно стремится вверх, что сказывается на процентной политике банков. Испытывая дефицит ликвидности, они проявляют сверхосторожность при рассмотрении кредитных заявок и ужесточают требования к заемщикам. В свою очередь представители реального сектора откладывают запуск крупных инвестпроектов. На этом фоне «Сибстекло» не выглядит исключением. Благо, эксплуатационный срок высокотехнологичного оборудования у нас пройден лишь на четверть, то есть с проблемой его замены мы не столкнемся. В ближайший год развиваться будем с опорой на альтернативные источники финансирования и повышая эффективность деятельности за счет внутренних резервов.

Избирательной становится господдержка — как правило, получают ее те компании, чьи результаты способствуют достижению целей приоритетных нацпроектов. Один из инструментов укрепления конкурентоспособности предприятий — цифровизация. Буквально на днях подписали договор займа с Фондом развития промышленности Новосибирской области на 20 млн рублей под 1% годовых для внедрения цифрового двойника производства. Программно-аппаратный комплекс — новосибирская разработка, аналог французской системы, предполагает использование технического зрения и искусственного интеллекта для сбора объективных данных о динамике производственных параметров и их оптимизацию, что само по себе позволит увеличить выпуск годной продукции на 10%.

Повышать, сокращать и ускорять

— Из-за инфляции в следующем году вынужденно поднимем отпускные цены. Когда рост обоснован, то заказчики относятся с пониманием — в их интересах мы должны организовать бесперебойный технологический процесс, все встроены в общую экономическую цепочку. Буксовать не имеем права.

Санкционная политика не повлияла на состав клиентской группы — она остается стабильной на протяжении многих лет. По-прежнему сотрудничаем с игроками рынка крепкого алкоголя, глобальными пивоваренными корпорациями, пересмотревшими ассортимент в пользу российских марок, локальными производителями пива. Чтобы поддержать бизнес потребителей, продолжаем искать способы замедлить увеличение себестоимости. В 2024 году сократили плечо доставки сырья, переориентировавшись на поставщиков из Сибирского федерального округа. В частности, теперь здесь, а не в Ульяновской области, берем песок и обогащаем его. Как следствие, уменьшили углеродный след при перевозке полезных ископаемых в два раза. Облегчая стеклотару, при сохранении литража и прочностных характеристик, ускоряем стеклоформующие машины, таким образом выпускаем больше продукции из того же объема стекломассы и за то же время. Предлагаем клиентам оптимальные конструктивные решения, поскольку вместе с ними несем ответственность за конечный продукт, который держит в руках покупатель.

Увеличить мощность и закрыть спрос

— На рынке наблюдается дефицит экологичной упаковки. По данным маркетинговых исследований, с начала года продажи стеклянной тары в регионах выросли в среднем на 5%. В частности, со стороны компаний-заказчиков повысился спрос на коричневую бутылку. Изготавливаем ее на стекловаренной печи, которую ввели в эксплуатацию в 2021 году. В структуре нашей продукции такие стеклоизделия занимают примерно 50%. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, в первом полугодии провели промышленные эксперименты по изменению цвета стекломассы в двух других стекловаренных печах. Подбирали режимы работы оборудования, что заняло время и сказалось на темпах производительности, но в итоге нашли алгоритм сокращения срока перекрашивания стекла и готовы увеличивать выпуск янтарной тары.

Результаты экспериментов на «коричневой» печи также усилят потенциал завода. Мы разогнали ее суточную мощность с 375 до 480 тонн стекломассы. Тем самым после установки дополнительной линии с конвейеров будут сходить до 1 млрд стеклоизделий в год — больше на 15%. Решение предполагает применение в составе сырья не менее 50% отходов стекла. Сегодня благодаря компании «Чистая страна» (осуществляет сбор стеклоотходов для «Сибстекла» — Ред.) их доля 55-60%. Не останавливаемся на достигнутом: убедились в возможности варить стекло из 80% стеклобоя — 6 млн бутылок уже отправлены покупателям. При этом суточный расход минеральных ресурсов был снижен на 100 тонн, а газа — на 12% или 4,8 тысячи кубометров, это экономично и экологично.

Создать потоки и развивать диалог

— В ноябре 2024 года на площадке завершили ввод в эксплуатацию технологического комплекса по обработке стекольных отходов. Событие знаковое не только для завода, но и в масштабах формирующейся отрасли обращения с ТКО. Общая производительность четырех автоматизированных линий — 132 тысячи тонн вторсырья в год: из стекольного мусора удаляют органику, пробки, железные элементы, далее его измельчают. В 2025 году установим еще оптические и вихретоковые сепараторы для разделения стеклобоя по цветам и выборки включений из цветных металлов.

Планы по развитию обрабатывающих мощностей связаны со строительством на территории Новосибирской области экопромышленного парка, подписано соглашение с ППК «Российский экологический оператор». В числе важнейших задач — создание устойчивых потоков стеклоотходов из тех регионов, где продают напитки в упаковке «Сибстекла». Сейчас б/у стеклотару к нам везут из разных субъектов РФ — отовсюду понемногу: система раздельного сбора ТКО действует не везде, большая часть полезных фракций пока остается на полигонах. Мы находимся в диалоге с органами исполнительной власти, общественными организациями, отраслевыми ассоциациями, институтами развития и рассчитываем, что совместными усилиями ситуация изменится.

В канун Нового года благодарю единомышленников и партнеров за доверие. Спасибо всем, кто разделяет идеи и ценности компании — надеемся, наши общие успехи станут не только поводом для гордости, но и послужат фундаментом для перехода к экономике замкнутого цикла и построения устойчивого будущего.

СПРАВКА

ООО «Сибирское стекло» — один из крупнейших производителей бесцветной и цветной стеклотары, партнер национальных проектов России (по итогам участия в национальной премии «Наш вклад», оператором которой является АНО «Национальные приоритеты»), победитель конкурса корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» Ассоциации менеджеров в 2023 и 2024 годах в номинациях «Экологическая эффективность» и «Устойчивый туризм», победитель конкурса «Лидер стекольной отрасли» Ассоциации «СтеклоСоюз» в номинации «Лучшая компания по производству стеклянной тары» в 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

В стекольных комплексах освоен выпуск более 120 видов продукции, география поставок — регионы Сибири и Дальнего Востока, Казахстан, Киргизия, Монголия, Узбекистан.