Михаил Космынин: За каждым бизнесом стоит уникальная история

Руководитель центра «Мой бизнес» Новосибирской области Михаил Космынин рассказал Infoprо54 об итогах работы в 2024 году, наиболее ярких проектах, реализованных и поддержанных центром, а также о планах на 2025 год.

Итоги 2024 года

— Михаил Викторович, можете назвать ключевые, на ваш взгляд, результаты развития МСП в Новосибирской области в 2024 году

— По данным ФНС, на начало ноября 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 150 904 субъекта малого и среднего бизнеса. Мы уже превзошли показатели 2023 года — тогда в регионе действовало чуть более 149 тысяч МСП.

Увеличение числа предпринимателей — это в том числе результат комплексной работы региональных институтов власти и инфраструктуры господдержки, таких как минпромторг, минэкономразвития, минсельхоз и центр «Мой бизнес».

— Какие проекты, реализованные центром, лично вы считаете наиболее интересными и эффективными?

— Третий год мы организуем конкурс для региональных самозанятых. Очная презентация и финал проходят на форуме «Мой бизнес — мой успех», который тоже стал ежегодным событием и ярким финалом очередного бизнес-сезона.

«Сами себе занятые» — наш еще один звездный спецпроект. В 2023 году мы организовали уличную фотовыставку, которая объединила 28 новосибирских самозанятых, развивающих свое дело с господдержкой в «Моем бизнесе». В 2024 году спецпроект продолжился в формате радиоэфиров, где самозанятые поделились историями о любимом деле. В ноябре 2024 года он стал лидером в номинации «Лучший кейс поддержки самозанятых» на Всероссийской премии «Мой бизнес».

Отмечу нашу эко-систему поддержки соцпредпринимателей. На базе центра «Мой бизнес» мы реализуем несколько программ, которые позволяют сопровождать социальный бизнес-проект на всех этапах развития: от старта до масштабирования и поиска инвесторов.

Мы гордимся проектом «Стань спикером: успеть за 6 минут», где участники попробовали себя в качестве спикеров и наставников для предпринимателей. Программа получила положительный отклик бизнес-сообщества и в сентябре 2024 мы повторили ее. В феврале этого года на IV Всероссийском форуме «Мой бизнес» инициативу признали одной из лучших региональный практик по поддержке МСП.

Вектор успеха

— Можете выделить наиболее ярких предпринимателей, с которыми центр работал в 2024 году?

— За каждым делом стоит уникальная история, но, конечно, есть те, что поражают масштабами и скоростью развития. Например, наш клиент Александр Буравков со скромным опытом в бизнесе всего за три года прошел путь от домашнего офиса до собственного завода тактильного оборудования «Тифлотехника».

В нашем центре Александр прошел обучение социальному предпринимательству, что позволило ему оформить статус социального бизнеса и претендовать на грант регионального минпромторга на развитие своего дела.

С господдержкой центра «Мой бизнес» он участвовал в бизнес-миссии в Узбекистан и с 2024 года начал поставки продукции для организации доступной среды в этой стране.

Еще один яркий кейс — история ООО «Виталанг». Компания разработала противовирусный ветеринарный препарат, который на 100% состоит из отечественного сырья и решает вопросы импортозамещения в ветеринарии и АПК. В центре «Мой бизнес» они запатентовали свои разработки, а также получили поддержку в продвижении: услугу по печати рекламной продукции и аудит своей маркетинговой стратегии в интернете.

— Как развивалось экспортное направление в регионе в 2024 году?

— В 2024 году региональные экспортёры показывали устойчивое развитие. Говорить о полной переориентации малого и среднего бизнеса на рынки дружественных стран пока рано, однако первый период турбулентности остался позади. Сегодня, когда ситуация стабилизировалась, они сосредоточились на укреплении своих позиций за рубежом.

Большую роль в этом играет господдержка, которая помогает расширять свое присутствие на международных рынках. При содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) на базе центра «Мой бизнес» в 2024 году состоялось 23 выездных мероприятия: бизнес-миссии в Индию, Китай, Турцию, Вьетнам, Мьянму, Индонезию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан и Монголию.

С господдержкой наши экспортеры представили свои товары и услуги на выставках в Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Вьетнаме. По итогам деловых поездок за январь–сентябрь 2024 года 41 клиент ЦПЭ заключил экспортные контракты на сумму более 20 млн $ США.

Благодаря господдержке с 2024 года в Таджикистане продают новосибирские специи и приправы, оборудование для доступной среды экспортируется в Узбекистан, новосибирское мороженое появилось в Казахстане и Киргизии, а детские игрушки — в Таиланде.

Акцент на реальный сектор

— Какие задачи поставлены перед центром на 2025 год?

— Новый год для нас будет другим в плане форматов работы. Но неизменной останется наша аудитория. В 2025 году наш центр продолжит помогать тем, кто хочет зарегистрировать и развивать бизнес, а также тем, кто уже стоит на ногах: самозанятым, ИП, ООО и другим субъектам малого и среднего предпринимательства, особенно экспортно ориентированным компаниям. Вектор работы мы нацелим на организации реального сектора экономики.

Мы продолжим развивать господдержку в части индивидуализации бизнеса: регистрации товарных знаков, патентования и получения другой разрешительной документации, в том числе за пределами России. Так, чтобы новосибирские товаропроизводители могли реализовывать свою продукцию в любом месте, в любой стране.

Также продолжим взаимодействовать с районными предпринимателями и продолжать обеспечивать им доступность госуслуг для бизнеса в удалённом формате.

Мы с оптимизмом смотрим в 2025-й и верим, что наработанный потенциал позволит нам продолжать совершенствовать механизмы господдержки!

Справка об эксперте

Михаил Космынин — руководитель Центра «Мой бизнес» Новосибирской области (АНО «ЦСРП НСО»), ранее он возглавлял МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства». Под его руководством ежегодно получателями различных видов поддержки Центра «Мой бизнес» ежегодно становятся свыше 10 тысяч предпринимателей, самозанятых и физических лиц, желающих открыть собственное дело, а свыше 500 ежегодно регистрируют ИП и ООО.