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АО «РЭС» еще раз напоминает правила электробезопасности перед каникулами

  • 28/05/2019, 14:50
В учебных заведениях Новосибирской области массово прошли «последние звонки».

АО «РЭС» еще раз напоминает правила электробезопасности перед каникулами Буквально через несколько дней начнутся продолжительные летние каникулы, многие дети и подростки разъедутся по местам летнего отдыха (в загородные лагеря, на базы отдыха или к родственникам в деревню), а некоторые, наоборот, будут массу времени проводить на улицах города без присмотра взрослых. Каким бы не был досуг, взрослым стоит серьёзно отнестись к вопросам безопасности детей.

С началом летних каникул тема детского электротравматизма, к сожалению, приобретает особую актуальность. Поэтому специалисты АО «РЭС» считают своим долгом в очередной раз напомнить взрослым и детям несложные правила электробезопасности.

Категорически запрещается:

  • проникать в трансформаторные подстанции;
  • влезать на опоры и играть под  линиями электропередачи (ЛЭП);
  • делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;
  • бросать, что-либо на провода, запускать воздушного змея и другие летательные аппараты вблизи ЛЭП;
  • приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8 метров;
  • ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи линий электропередачи;
  • разводить костры в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
  • пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.

Очень важно, чтобы родители перед отправкой детей на летний отдых акцентировали внимание на том, что электричество — это смертельная опасность.

Электрическая энергия, используемая в любых электроустановках и бытовых электроприборах, не терпит беспечного отношения и нарушения правил электробезопасности.

Необходимо еще раз показать детям знаки электробезопасности, которые вывешиваются на наружных частях электроустановок и ограждениях для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током, и объяснить их значение.

«Осторожно! Электрическое напряжение» (треугольник с черной каймой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела-молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и другие.

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности – не оставайтесь безучастными! Увидев детей и подростков, играющих на территории электроустановок, влезающих на опоры ЛЭП или другое электрооборудование, не проходите мимо! Предупредите о недопустимости подобных действий и возможных последствиях, укажите на необходимость покинуть территорию электроустановок и прекратить игры опасные для жизни.

АО «РЭС» обращается ко всем родителям: не уставайте напоминать детям о правилах электробезопасности. Не забывайте, что вы являетесь для своих детей образцом поведения, а значит, не допускайте сами нарушения этих правил. В сознании ребенка должно чётко сформироваться убеждение, что электроустановки — это источник повышенной опасности. И тогда электричество будет нести только свет, а летний отдых не будет омрачен никакими чрезвычайными происшествиями.

Со своей стороны, специалисты АО «РЭС» в течение всего учебного года проводили активную целенаправленную профилактическую работу в учебных заведениях города и области, направленную на предупреждение электротравматизма среди учащихся. Одни из последних занятий прошли в школах Новосибирской области как раз в преддверие каникул.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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