В Новосибирске назвали дату начала летних каникул для школьников

Министерство просвещения России объявило о рекомендованных датах летних каникул для школьников. Согласно новому расписанию, отдых начнётся 27 мая и продлится до 31 августа включительно.

В приоритете стоит обеспечение качественного и безопасного отдыха детей. На летний период запланировано функционирование детских центров, школьных лагерей, а также проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, конкурсов и мастер-классов.

Учебный год, как и всегда, начнётся 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. Единые рекомендации Министерства просвещения направлены на то, чтобы помочь регионам согласовать свои образовательные программы.

В мэрии Новосибирска ранее сообщили, что школы самостоятельно устанавливают даты начала и окончания каникул. Для учеников 9-х и 11-х классов сроки окончания учебного года будут зависеть от расписания экзаменов государственной итоговой аттестации.

