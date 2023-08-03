АО «РЭС» модернизирует высоковольтную подстанцию для повышения надежности электроснабжения Ленинского района Новосибирска

Модернизация центров питания АО «РЭС» осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Реконструкция ведется в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов, что наряду с повышением надежности электроснабжения позволяет создать возможность технологического присоединения потребителей и обеспечить необходимыми энергетическими мощностями перспективные инвестплощадки Новосибирска и области.

Электрическая подстанция 110 кВ «Ересная» обеспечивает электроснабжение промышленных и бытовых потребителей Западного и Юго-Западного микрорайонов Ленинского района г. Новосибирска. Стремительный рост нагрузки в этом районе обусловлен появлением новых жилых комплексов с разнообразной инфраструктурой, таких как микрорайон «Чистая Слобода».

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения существующих и возможности технологического присоединения новых потребителей энергетики приняли решение о замене 2 силовых трансформаторов мощностью 25 МВА на силовые трансформаторы 2х40МВА и реконструкции закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10кВ, а также выполнению других работ по модернизации центра питания.

Объем инвестиций АО «РЭС», запланированный на реализацию проекта реконструкции ПС 110 кВ «Ересная», превысит 163 млн руб.

На сегодняшний день уже завершены шеф-монтажные работы по установке первого трансформатора 1Т-40 МВА, ведутся работы по реконструкции ЗРУ 10 кВ.

Модернизацию подстанции в целом планируется завершить до конца 2023 года.