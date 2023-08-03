Единый график получения детских пособий и других выплат установил Соцфонд России

Для большинства детских пособий и социальных выплат Социальный фонд России установил единые дни.

3-го числа, то есть сегодня, поступит большинство пособий на детей и беременным женщинам.

5-е число — день получения ежемесячной выплаты из материнского капитала через банки.

8-е число – день получения выплат по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей. Напомним, сумма такого пособия — 40 % от среднего заработка получателя.

— Перечисления происходят в течение всего дня. Зачисление производят банки и почтовые отделения. По вопросам поступления средств на счета гражданам необходимо обращаться в свой банк. Те новосибирцы, кому выплаты производятся почтовыми отделениями, получают их в соответствии с графиком, утвержденным Почтой России, — предупредили в Социальном фонде по Новосибирской области.

Если единый день выплат приходится на выходной, то деньги перечислят накануне в пятницу. Все выплаты производятся за прошедший месяц. То есть сегодня, 3 августа, новосибирцам придут пособия, детские выплаты за июль.