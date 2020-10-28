АО «РЭС»: надежность и качество электроснабжения потребителей в приоритете

Практически в каждом филиале АО «РЭС» обозначен перечень объектов электрических сетей, реконструкция и ремонт которых требует приоритетной реализации. Наиболее высокая концентрация таких объектов – в Новосибирске и его ближайшей агломерации, где ведется активная индивидуальная застройка.

Одним из примеров системной работы по улучшению параметров надежности и качества электроснабжения потребителей может служить реконструкция электросетей в селе Барышево. В АО «РЭС» неоднократно поступали обращения о низком уровне напряжения от жителей микрорайона Орловка этого села. Откликаясь на просьбы потребителей, энергетики провели в данном микрорайоне:

замену трансформаторов в подстанциях на большую мощность, а также строительство новых комплектных трансформаторных подстанций;

перераспределение нагрузки на существующих воздушных линиях 0,4 кВ по улицам микрорайона: Ватутина, Дачная, часть улицы Ленина и Лесная;

замену голого провода на cамонесущий изолированный провод.

В результате выполненных мероприятий и энергетики, и сами потребители отмечают улучшение качества и надежности электроснабжения – снизилась частота аварийных отключений, сократилась их продолжительность, а также уменьшилось количество обращений от жителей села по поводу неудовлетворительного качества и перерывов в электроснабжении.

По другим участкам села Барышево реконструкция электросетей рассматривается в следующих плановых периодах. Всю информацию о предстоящих плановых работах с отключением электроэнергии жители села смогут получить на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где указываются адреса, даты и время проведения работ.

Фото предоставлено пресс-службой компании