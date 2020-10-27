СОМЦ ФМБА и НИИТО перепрофилируют под ковидных больных

Министерство здравоохранения Новосибирской области дополнительно перепрофилирует ряд медицинских учреждений для размещения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На сегодняшний день наш план по перепрофилированию медицинских учреждений полностью реализуется, мы запустили все госпитали, подведомственные минздраву, которые должны были ввести. Кроме того, у нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений – СОМЦ ФМБА и НИИТО. Клиника ФМБА уже перепрофилирована, мы ждем разрешения из Москвы. А в случае необходимости с начала ноября будет открыта перепрофилированная клиника НИИТО (при сохранении текущей эпидситуации). Мы будем расширять коечный фонд, чтобы пациенты могли получать квалифицированную помощь, – подчеркнул Константин Хальзов.

По его словам, госпиталь на базе СОМЦ ФМБА рассчитан на 150 коек, на базе НИИТО – на 100 коек.

Также глава регионального министерства здравоохранения обратил внимание, что на сегодняшний день в Новосибирской области улучшилась ситуация с доступностью врачей. Благодаря синхронизации работы колл-центров 03, 112 и 124 максимально сократилось время дозвона и увеличен охват пациентов. Кроме того, обсуждается вопрос привлечения к работе студентов-медиков.

По данным оперативного штаба на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции, в том числе у 1 046 детей. 13 766 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 297 жителей региона, 52 948 человек сняты с меднаблюдения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области