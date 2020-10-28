Дорожникам рекомендовали активнее использовать новые технологии

— Давайте вспомним весну 2020 года. Сколько было замечаний по гарантийным обязательствам дорожных организаций? 164! Пройдет зима, осень, наступит весна — и там выявятся новые замечания, появится новая таблица, и их придется исправлять, уважаемые подрядчики, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на итоговом совещании по результатам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирске в 2020 году.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, больше всего замечаний к подрядчикам возникает в связи с просадкой покрытия вокруг колодцев, по качеству установки бортового камня и образованию колейности.

О новой технологии выполнения примыканий к колодцам рассказал индивидуальный предприниматель Юрий Шевцов. Его предприятие занимается разработкой и внедрением новых методик, материалов и оборудования для дорожной отрасли, в том числе компания разработала дорожную заливку для ремонта колодцев и канализационных люков. Первоначально в 2014 году она использовалась как защитный слой для датчиков автоматического динамического взвешивания.

— В 2016 году мы презентовали материал на участке Красный проспект – Писарева, где установили люк — он используется до сих пор. В этом же году мы установили 6 колодцев на Большевистской — на полосе, по которой двигается тяжелый транспорт, заходящий в Новосибирск транзитом. Все показали себя нормально. В этом году нам дали еще один участок на Большевистской, где мы установили 11 колодцев, — рассказывает предприниматель.

В рамках БКАД на магистралях один колодец по такой технологии обошелся в 63 тысячи рублей. На городских и внутриквартальных дорогах — 17-25 тысяч. Причем разработчик дает гарантию, что колодцы простоят не менее 5 лет. Сейчас компания выполняет штучные работы, но при массовом заказе себестоимость производства может снизиться на 10-15% за счет оптовой покупки сырья (от 100 тонн) на заводе-изготовителе.

По словам Шевцова, компания пытается продвигать на рынок и другие разработки для дорожной отрасли. Например, мастика с помощью, которой наносится разметка на дорогах, в зоне школ — держится уже более 3 лет.

— У нас разработан «умный пешеходный переход», который в 2019 году размещен на Зорге, 105. Мы встроили в дорожную одежду светильники, сегодня разворачиваем там акустическую систему, которая будет распознавать пешехода на подходе, — рассказывает Шевцов. — На Алтае в 2019 году мы испытали новое дорожное покрытие для борьбы с колееобразованием. В этом году нам дали в работу колею на участке дороги в районе автоматического динамического взвешивания на Советском шоссе в Новосибирской области.

Замдиректора по строительству и реконструкции автомобильных дорог АО «Новосибирскавтодор» Андрей Рожко рассказал о технологии Superpave, которую компания использует с 2013 года, но на дорожных объектах федерального значения впервые применила в 2019 году. В 2020 году она использовалась не только в проектах федералов, но и на вновь проектируемых муниципальных объектах. В частности, на Бердском шоссе. Напомним на этом объекте минувшим летом работали 3 подрядчика, поэтому Рожко предложил сравнить качество смесей на разных участках дороги, провести своеобразное соревнование между этими организациями.

— В прошлом году мы запросили данные с метеорологических станций Новосибирской области и Кузбасса за последние 20 лет и для каждого района посчитали марку вяжущего для нижнего и верхнего слоя дороги с учетом условий эксплуатации, то есть адаптировали технологию к конкретным климатическим условиям, — говорит представитель «Новосибирскавтодора».

К ключевым проблемам использовании технологии он отнес недостаток производственных баз по изготовлению вяжущего материала. Однако этот вопрос решается.

— В Новосибирске его могут производить 2 площадки. Плюс на будущий год «Газпром» в Омске запускает на своем предприятии вторую установку. В итоге они должны обеспечить совокупную потребность дорожников, — поясняет Рожко.

В то же время он признал, что себестоимость проекта за счет увеличения стоимости вяжущего материала и технологии Superpave повышается на 30%. Но это компенсируется повышенной устойчивостью смесей к колееобразованию.

— Если себестоимость работ при этом получается выше — оценивайте эксплуатационные характеристики, а также расходы на гарантийные ремонты, — рекомендовал он предпринимателям.

В итоге Анатолий Локоть призвал подрядчиков активнее использовать при ремонте и строительстве дорог новые технологии. По его словам, это гарантия того, что не нужно будет тратить деньги на гарантийный ремонт.

Мэр также поручил своему заместителю Олегу Клемешову подумать о системной работе с по приведению в порядок люкового хозяйства на дорогах города. Возможно, оформить ее в специализированную программу.

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