АО «РЭС» обеспечивает стабильные показатели надежности электроснабжения

Это один из ключевых приоритетов компании, ведь бесперебойное функционирование электросетей — это не только работоспособность всех предприятий региона, но и благополучие и комфорт жителей.

Энергетики уделяют пристальное внимание мероприятиям по снижению рисков технологических нарушений на энергообъектах, находящихся в зоне ответственности филиалов компании. Кроме того, тщательно отслеживается динамика индикативных показателей уровня надежности, а также регулярно проводится анализ аварийности в сетях АО «РЭС».

По итогам первого полугодия 2023 года АО «РЭС» поддерживало показатели надежности на достаточно высоком уровне, достигнутом за последние годы. А по некоторым направлениям удалось даже улучшить ситуацию.

В частности, по сравнению с прошлым годом новосибирским энергетикам удалось более чем на треть снизить количество отключений в высоковольтных сетях 110 кВ. Кроме того, на 20% сократилось и среднее время отключений в сети 0,4 кВ, посредством которой осуществляется электроснабжение бытовых потребителей и населения.

Стоит отметить, что в течение первого полугодия 2023 года число масштабных технологических нарушений в сетях АО «РЭС» было минимизировано, возникавшие аварийные отключения в основном были вызваны внешними факторами – несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах энергообъектов или неблагоприятными погодными условиями.