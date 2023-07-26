В Барабинске медработникам выплатили свыше 165 тыс. рублей

Медицинских работникам выплатили 165 тыс рублей специальной социальной выплаты после вмешательства Барабинской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 № 2568 старшая медицинская сестра регистратуры, 3 медицинские сестры стерилизационной, медицинский дезинфектор ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» не были включены в реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты, положенные денежные средства не получали, — говорится в сообщении.

Прокурор внес представление главному врачу ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ». После этого медицинские работники были включены в соответствующий реестр и выплачена специальная выплата за период с января по июнь 2023 года в общей сумме более 165 тыс. рублей.

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