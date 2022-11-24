АО «РЭС» оказало содействие в оформлении сквера «Сказочный» в Новосибирске

По инициативе местных жителей и при поддержке одного из депутатов Городского совета Новосибирска на этой территории расчистили пространство, снесли гаражи и аварийные деревья. Но главным арт-объектом будущего сквера стала трансформаторная подстанция АО «РЭС», от которой осуществляется электроснабжение близлежащих домов. Энергетики с готовностью откликнулись на просьбу горожан расписать стены объекта электросетевого хозяйства, чтобы он органично вписался в концепцию сквера, проект которого участвует в конкурсе социально значимых инициатив.

В итоге, команда художников-урбанистов нанесла на стены трансформаторной подстанции роспись сюжетами из всем известных русских сказок, превратив энергообъект в настоящее произведение искусства.

На церемонии открытия промежуточного этапа благоустройства сквера «Сказочный», так в последствии будет называться данная локация, депутат Горсовета Ростислав Антонов поблагодарил руководство филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» за содействие и согласование художественной росписи на стенах трансформаторной подстанции, ставшей центром композиции создаваемого сквера.

АО «РЭС» всегда отрыто к взаимодействию с общественниками и депутатским корпусом в части благоустройства городской среды. Со своей стороны, компания в рамках реализации инвестиционных проектов по модернизации электросетей вносит немалую лепту в развитие территорий мегаполиса, формирование комфортной и безопасной городской среды. Энергетики реализовали множество проектов по переводу воздушных линий электропередачи в кабельное исполнение, что не только высвобождает площади под развитие городской инфраструктуры, но и улучшает эстетический облик столицы Сибири.

Фото предоставлено пресс-службой компании