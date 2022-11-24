Единственный в России производитель вакцины от гепатита А нарастит производство

В планах компании: увеличить объем производства вакцины и превзойти зарубежных конкурентов в отрасли.

При производстве продукции в «Вектор-БиАльгам» используют только собственные разработки и технологии. Также особенность российской вакцины «АЛЬГАВАК® М» в том, что в отличие от зарубежных аналогов в ней отсутствуют антибиотики и консерванты.

На потоке производства вакцины против гепатита А начнут повышать производительность и внедрять инструменты бережливого производства. Сейчас годовой объем выпуска «АЛЬГАВАК® М» составляет 750 тысяч доз, вакцина выпускается в различной форме: ампулах, флаконах, шприц-дозах. В процессе производства задействованы 80 человек.

«Мы не только повысим производительность минимум на 5%, но и наши специалисты получат дополнительные знания, которые помогут дальше развивать и расширять производство. Также нам необходимо выстроить процесс производства, чтобы на непрерывность работы не влияли никакие кризисные ситуации», – говорит генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Он добавил, что за счет увеличения объемов производства, реализации продукции и привлечения партнеров предприятие сможет повысить конкурентоспособность. Кроме того, стабильный выпуск продукции и рост производительности, а также предложения по улучшению с экономическим эффектом принесут сотрудникам дополнительные выплаты.

Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Эксперты вместе с сотрудниками компании проанализируют процесс производства, определят потери и найдут решения по их устранению.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО