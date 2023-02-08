АО «РЭС» перевыполнило показатели ремонтной программы в 2022 году несмотря на внешние факторы

Энергетики выполняли требуемые работы для поддержания объектов электросетевого хозяйства в исправном состоянии, в том числе в период прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов и, особенно, при подготовке к текущему ОЗП.

Основной объем работы был проведен в рамках годовой ремонтной программы. Недавно в компании подвели итоги ее реализации.

Даже с учетом корректировки планов с учётом антикризисных решений, принятых в компании в 2022 году, персоналу сетевой организации удалось провести ремонт 1151 км линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и 906 электрических подстанций всех классов напряжения, что даже больше уровня прошлого докризисного года. На выполнение ремонтной программы 2022 года АО «РЭС» направило порядка 689 млн рублей, что превышает объем затрат в 2021 году.

Несмотря на нестабильность социально-экономических условий в течение года по отдельным целевым программам энергетикам удалось превысить прошлогодние показатели. За прошлый год в компании:

обновили почти 17 км грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ;

провели замену 1480 полимерных изоляторов ВЛ на стеклянные;

заменили 970 единиц опорно-стержневой изоляции на полимерную на подстанциях;

установили 1291 ограничитель перенапряжения вместо вентильных разрядников.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» за 2022 год выполнена расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП, на территории около 1107 га.

Таким образом, практически все показатели реализации ремонтной программы АО «РЭС» в 2022 году были перевыполнены относительно планового уровня либо превысили факт прошлого года, а это значит, что коллективу энергетиков удалось обеспечить надежность работы электроустановок, что позволило добиться снижения аварийности и положительно сказалось на качестве электроснабжения региона.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»