Рекламодателям

АО «РЭС» перевыполнило показатели ремонтной программы в 2022 году несмотря на внешние факторы

  • 08/02/2023, 09:59
В условиях непростой экономической и внешнеполитической ситуации, сложившейся в 2022 году, АО «РЭС» принимало все необходимые меры для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса.

энергетикаЭнергетики выполняли требуемые работы для поддержания объектов электросетевого хозяйства в исправном состоянии, в том числе в период прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов и, особенно, при подготовке к текущему ОЗП.

Основной объем работы был проведен в рамках годовой ремонтной программы. Недавно в компании подвели итоги ее реализации.

Даже с учетом корректировки планов с учётом антикризисных решений, принятых в компании в 2022 году, персоналу сетевой организации удалось провести ремонт 1151 км линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и 906 электрических подстанций всех классов напряжения, что даже больше уровня прошлого докризисного года. На выполнение ремонтной программы 2022 года АО «РЭС» направило порядка 689 млн рублей, что превышает объем затрат в 2021 году.

Несмотря на нестабильность социально-экономических условий в течение года по отдельным целевым программам энергетикам удалось превысить прошлогодние показатели. За прошлый год в компании:

  • обновили почти 17 км грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ;
  • провели замену 1480 полимерных изоляторов ВЛ на стеклянные;
  • заменили 970 единиц опорно-стержневой изоляции на полимерную на подстанциях;
  • установили 1291 ограничитель перенапряжения вместо вентильных разрядников.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» за 2022 год выполнена расчистка просек воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП, на территории около 1107 га.

Таким образом, практически все показатели реализации ремонтной программы АО «РЭС» в 2022 году были перевыполнены относительно планового уровня либо превысили факт прошлого года, а это значит, что коллективу энергетиков удалось обеспечить надежность работы электроустановок, что позволило добиться снижения аварийности и положительно сказалось на качестве электроснабжения региона.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

91

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика РЭС


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Мэр Новосибирска отозвал разрешение на снос деревьев в «Юном медике»

08/02/2023, 09:13

Новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

07/02/2023, 18:25

В Новосибирске почти на 20% снизилось количество участков, предоставленных для захоронения

07/02/2023, 18:12

Просрочка по ипотеке в Красноярске за год сократилась на 373 млн рублей

07/02/2023, 17:05
Популярное

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16

С февраля ряд пособий и компенсаций увеличился на 11,9 %

06/02/2023, 16:37

Новости компаний

Компании МСБ могут получить финансирование под 10% годовых

07/02/2023, 17:53

ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети

07/02/2023, 17:03

Клиенты ВТБ стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» с помощью смартфона

07/02/2023, 12:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска