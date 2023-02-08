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Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

  • 08/02/2023, 10:01
Автор:
землетрясение в Турции
На юге страны в значительной мере пострадали железнодорожная и автодорожная инфраструктуры, взлетно-посадочная полоса аэропорта и один из крупнейших портов в стране – Искендерун.

Турецкие логистические компании сообщили о приостановке отгрузок из-за разрушительного землетрясения, пишет VPost со ссылкой на сотрудников нескольких внешнеторговых компаний.

Шестого февраля Турция и Сирия пережили одно из самых мощных землетрясений, подобное было в 1939 году. По официальным данным, погибли более 5000 человек (3500 в Турции, более 20 000 ранены), разрушены тысячи домов.

На юге страны в значительной мере пострадали железнодорожная и автодорожная инфраструктуры, взлетно-посадочная полоса аэропорта и один из крупнейших портов в стране – Искендерун.  СМИ сообщали о продолжении подземных толчков и седьмого февраля. Вместе с тем страну накрыло еще и снегопадами, из-за которых отменили сотни авиарейсов и грузовые автоперевозки были ограничены.

По словам одного из собеседников издания, отправки приостановлены минимум на неделю, ожидаемая задержка – недели две.

— Проблемы с поставками могут растянуться на месяц и более, потому что из-за ожидаемых задержек и хаоса с обратными поставками возрастет нагрузка на порт в Новороссийске, куда идет больше всего грузов из Турции. А Новороссийск и так еле справляется с выросшими в прошлом году объемами, — поясняет другой логист.

Согласно данным Турецкого института статистики за прошлый год, Турция стала одним из основных внешнеторговых партнеров РФ. В январе—октябре ее товарный экспорт вырос в 1,5 раза к тому же периоду годом ранее, до $6,9 млрд. Большая доля товаров, идущих из Турции в Россию, — это реэкспорт, «брешь в стене санкций», писала Le Monde.

Ранее редакция сообщала, что ЕС разрешил ввоз без потолка цен нефтепродуктов, сделанных из российской нефти за рубежом.

Фото: pexels.com — Engin Akyurt

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Рубрики :

Регионы: Турция Россия

Теги : товары из Турции логистика землетрясение в Турции бизнес


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