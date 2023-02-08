Руководителем Сбербанка в Омской области назначена Наталья Корнева

Новым управляющим Омского отделения Сбербанка стала Наталья Корнева. О назначении сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Омской области Александр Бурков. Корнева работает в Сбере уже 15 лет, курировала первые крупные концессии, которые реализовывали в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам губернатора, Омская область ей знакома, в начале карьеры, в 2008–2009 годах, Корнева занималась работой с омскими строительными проектами.

— Её кандидатура на должность управляющего Омским отделением согласована председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом, — отметил председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев.

Губернатор Александр Бурков в свою очередь пожелал Наталье Корневой успехов на новом поприще.

По итогам прошлого года Сбербанк сместился в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Омской области, но в этом году планирует вернуться к показателям 2021 года.

ПАО «Сбербанк» стабильно входит в топ-5 налогоплательщиков региона и остаётся в первой пятёрке по итогам 2022 года. Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Дмитрий Солнцев отметил, что на долю Сбербанка приходится больше половины ипотечных кредитов. В целом банк уделяет большое внимание строительной отрасли и финансирует крупные проекты в сфере жилищного строительства.

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