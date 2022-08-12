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АО «РЭС» поздравляет партнеров-застройщиков с Днём строителя!

  • 12/08/2022, 12:00

новости бизнесаС давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почёте на Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.

Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона плодотворно сотрудничает с предприятиями строительного комплекса, обеспечивая электроснабжение стройплощадок в областном центре и районах Новосибирской области. Компания имеет большой опыт в разработке надежных и оптимальных схем технологических присоединений, сотрудничество с АО «РЭС» гарантирует застройщику рассмотрение вопросов электроснабжения с учетом обеспечения надёжности подключения и качества электрической энергии. Кроме того, энергетики решают вопрос подключения площадки в комплексе с планами застройщика на развитие данной территории, а также предлагают возможность передачи построенных электросетевых объектов на последующее обслуживание в сетевую организацию.

Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство и АО «РЭС», понимая всю социальную значимость и важность строительства жилья, выстраивает добрые партнерские отношения с ведущими компаниями-застройщиками и профильными ведомствами. Предприятие на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничает с ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства», ГК «Союз», ГК «Расцветай», ГК «СМСС» и другими.

В рамках заключенных между энергетиками и застройщиками договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям строительные площадки в кратчайшие сроки обеспечиваются достаточной электрической мощностью, что способствует скорейшему завершению строительных работ и сдаче объектов в эксплуатацию.

Благодаря этому сотрудничеству на территории Новосибирска выросло множество популярных и широко известных горожанам комплексов – ЖК «Расцветай на Гоголя» и «Расцветай на Маркса», ЖК «Акварельный», ЖК «Галактика», ЖК «Цивилизация», ЖК «Бирюзовая жемчужина» и другие. Тысячи жителей мегаполиса смогли переехать в новые комфортабельные квартиры.

Помимо жилых домов и помещений общественного назначения, строители и энергетики дали городу и региону важные социально значимые объекты. Среди них многофункциональная ледовая арена, которая готовиться к вводу в эксплуатацию в этом году.

Коллектив АО «РЭС» души поздравляет партнёров и всех работников отрасли с Днем строителя!

Сердечное спасибо за ваш нелегкий и благородный труд! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения новых, самых смелых планов. Успехов вам и новых достижений!

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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