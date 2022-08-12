Скульптура с соболями останется в центре Новосибирска

Композицию «Сибирские просторы» с соболями не перенесут из центра Новосибирска, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на заявление мэра города.

— Композиция «Сибирские просторы» неоднократно подвергалась критике. Прошу заметить, что с юридической стороны это не памятник. Город она не украшает, смысловое содержание не очень понятное, — считает мэр.

По словам главы Новосибирска, исследования показали, что всякая попытка разобрать скульптуру приведет к ее разрушению. Поэтому пока она просто «зависла», заключил градоначальник.

Композиция архитекторов Алексея Коваленко и Евгений Боярищева появилась на пересечении на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали в 2008 году к 115-летию Новосибирска. Она представляет собой четырех соболей (зверь с герба города), поддерживающих купол Театра оперы и балета. На основании композиции выбиты названия сибирских городов. С момента ее появления скульптура вызывала критику с художественной точки зрения.