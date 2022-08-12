Увековечить память и обойтись без скандала

В начале июля на здании школы №24 в Новосибирске появится мемориальная доска в память о погибшем в спецоперации на Украине уроженце города Камиле Хабибназарове. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.
— Определено место, наметили с родственниками дату в 6 сентября для открытия мемориальной доски, — говорит мэр. — Я намерен принять участие.
Память о ещё одном участнике спецоперации — гвардии капитане Иване Романове — в Новосибирске увековечат в виде мурала (изображения на торце здания) на жилом дома на ул. Большевистской.
— Сегодня вопрос судьбы стелы прорабатывается в администрации Центрального округа, — говорит мэр. — На следующей неделе состоится пленум Совета ветеранов, где этот вопрос будет обсуждаться вместе с депутатами — обсудят предложения, где её разместить после реставрации. Считаю, необходимо будет даже провести и голосование, во всяком случае, среди жителей Центрального округа с тем, чтобы место получило всеобщее одобрение.
Напомним, что в районе площади Калинина в настоящее время идут работы по установке ещё одной стелы — «Новосибирск — город трудовой доблести» — и благоустройству прилегающих территорий.
Ранее редакция рассказывала о конфликте в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации.
Фото редакции
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать