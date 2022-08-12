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Увековечить память и обойтись без скандала

  • 12/08/2022, 12:00
Автор:
новости Новосибирска
В ближайшее время установят мемориальные доски двум героям-новосибирцам. А судьбу ещё одного памятного символа предстоит решить ветеранам и депутатам.

В начале июля на здании школы №24 в Новосибирске появится мемориальная доска в память о погибшем в спецоперации на Украине уроженце города Камиле Хабибназарове. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Определено место, наметили с родственниками дату в 6 сентября для открытия мемориальной доски, говорит мэр. Я намерен принять участие.

новости Новосибирска

Память героя увековечат после личного «пинка» от мэра

Напомним, что история с доской недавно приобрела скандальную окраску. В её установке чиновники подразделения мэрии вначале отказали матери героя со ссылкой на нормативно-правовую базу, одним из пунктов которой является срок не менее 5-ти лет со дня гибели или смерти человека, память о котором, таким образом хотят сохранить, а также объёмный пакет документов с последующей длительной процедурой их согласования в профильных департаментах. История получила огласку на федеральном уровне со стороны писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьёва. После этого мэр, что называется, дал живительного пинка подчинённым, публично извинившись перед родственниками погибших и пообещав в ближайшее время решить вопрос с доской.

Память о ещё одном участнике спецоперации гвардии капитане Иване Романове в Новосибирске увековечат в виде мурала (изображения на торце здания) на жилом дома на ул. Большевистской.

новости Новосибирска

В Новосибирске планируют создать сквер Героев Донбасса

А вот судьбу ещё одного памятного символа — стелы, посвящённой 45-летию Победы в Великой Отечественной войне — по словам главы города, предстоит решить ветеранскому сообществу с участием депутатов. Данная стела, стоявшая неподалёку от площади Калинина, на днях покинула место свой постоянной дислокации. Как сообщает Анатолий Локоть, в настоящее время она находится на реставрации.

Сегодня вопрос судьбы стелы прорабатывается в администрации Центрального округа, говорит мэр. На следующей неделе состоится пленум Совета ветеранов, где этот вопрос будет обсуждаться вместе с депутатами обсудят предложения, где её разместить после реставрации. Считаю, необходимо будет даже провести и голосование, во всяком случае, среди жителей Центрального округа с тем, чтобы место получило всеобщее одобрение.

Напомним, что в районе площади Калинина в настоящее время идут работы по установке ещё одной стелы «Новосибирск город трудовой доблести» и благоустройству прилегающих территорий.

 

Ранее редакция рассказывала о конфликте в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации. 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация общество культура город власть


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