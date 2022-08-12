Увековечить память и обойтись без скандала

В начале июля на здании школы №24 в Новосибирске появится мемориальная доска в память о погибшем в спецоперации на Украине уроженце города Камиле Хабибназарове. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Определено место, наметили с родственниками дату в 6 сентября для открытия мемориальной доски, — говорит мэр. — Я намерен принять участие.

Напомним, что история с доской недавно приобрела скандальную окраску. В её установке чиновники подразделения мэрии вначале отказали матери героя со ссылкой на нормативно-правовую базу, одним из пунктов которой является срок не менее 5-ти лет со дня гибели или смерти человека, память о котором, таким образом хотят сохранить, а также объёмный пакет документов с последующей длительной процедурой их согласования в профильных департаментах. История получила огласку на федеральном уровне со стороны писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьёва. После этого мэр, что называется, дал живительного пинка подчинённым, публично извинившись перед родственниками погибших и пообещав в ближайшее время решить вопрос с доской.

Память о ещё одном участнике спецоперации — гвардии капитане Иване Романове — в Новосибирске увековечат в виде мурала (изображения на торце здания) на жилом дома на ул. Большевистской.

— Сегодня вопрос судьбы стелы прорабатывается в администрации Центрального округа, — говорит мэр. — На следующей неделе состоится пленум Совета ветеранов, где этот вопрос будет обсуждаться вместе с депутатами — обсудят предложения, где её разместить после реставрации. Считаю, необходимо будет даже провести и голосование, во всяком случае, среди жителей Центрального округа с тем, чтобы место получило всеобщее одобрение.

А вот судьбу ещё одного памятного символа — стелы, посвящённой 45-летию Победы в Великой Отечественной войне — по словам главы города, предстоит решить ветеранскому сообществу с участием депутатов. Данная стела, стоявшая неподалёку от площади Калинина, на днях покинула место свой постоянной дислокации. Как сообщает Анатолий Локоть, в настоящее время она находится на реставрации.

Напомним, что в районе площади Калинина в настоящее время идут работы по установке ещё одной стелы — «Новосибирск — город трудовой доблести» — и благоустройству прилегающих территорий.

Ранее редакция рассказывала о конфликте в горсовете Новосибирска на фоне спецоперации.