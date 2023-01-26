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АО «РЭС» предупреждает: не подпускайте к электросчетчику посторонних людей без проверки их документов

  • 26/01/2023, 09:00
В Новосибирской области в очередной раз выявлены попытки незаконного вмешательства в работу приборов учета электрической энергии, когда нечистые на руку дельцы под предлогом проверки внутридомовых сетей и коммуникаций навязывают потребителям свои товары и услуги.

энергетикаОб очередном подобном инциденте энергетикам сообщили жители частного сектора Первомайского района Новосибирска. 12 января 2023 года на телефон диспетчера филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» поступило 2 звонка от потребителей, которые сообщили, что по домам ходят 2 человека проверяют печи, розетки и электросчётчики. На просьбу предъявить документы неизвестные в спешке покинули домовладения.

Территориальные сетевые организации и ранее сталкивались с подобными действиями злоумышленников, которые распространяли объявления с призывом к собственникам квартир и частных домовладений заменить приборы учета электроэнергии. Обманная схема довольно проста: злоумышленники убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек и необходимо его проверить и заменить. Как правило, сотрудники, так называемых, специализированных компаний, предлагают произвести замену счётчика с оплатой его стоимости и услуг по установке непосредственно на месте. При этом стоимость оборудования и работ неоправданно завышена.

АО «РЭС» напоминает жителям Новосибирской области, что в соответствии с действующим законодательством[1] обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии в индивидуальных жилых домах возложена на сетевую организацию (АО «РЭС»), а в многоквартирных домах – на гарантирующего поставщика (АО «Новосибирскэнергосбыт). В рамках своих полномочий АО «РЭС» осуществляет только установку, замену, поверку приборов учета электрической энергии, Проверка розеточной сети, каких-либо электроприборов и печного отопления в домах граждан в обязанности сотрудников сетевой организации не входит.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, будьте бдительны и следуйте простым рекомендациям энергетиков:

  • обратите внимание на экипировку людей, пришедших проводить проверку – сотрудники АО «РЭС» одеты в специальную форменную одежду с наименованием компании, имеют при себе набор необходимой бланочной продукции и инструментов;
  • прежде чем впускать кого-то, обязательно попросите предъявить документы – сотрудники АО «РЭС» имеют при себе удостоверение, а в случае выполнения работ по снятию контрольных показаний расчетных приборов учёта электрической энергии потребителю предъявляется справка на фирменном бланке с печатью организации.

Помните, право доступа к приборам учета электроэнергии, установленным в индивидуальном жилом доме, имеют только сотрудники АО «РЭС» или уполномоченные компанией физические лица. Кроме того, работы по замене приборов учета выполняются энергетиками на опорах линий электропередачи и для этого, как правило, нет необходимости посещать жилой дом потребителя.

Несанкционированное вмешательство посторонними лицами (в т.ч. самим потребителем) в работу приборов учета без проверки сетевой организацией перед демонтажем, снятие пломб на счетчике расценивается, с точки зрения законодательства, как безучетное потребление электрической энергии. В таком случае составляется акт, и начисление происходит не по фактическим показаниям прибора учета, а расчетным способом, что значительно превышает суммы ежемесячных платежей за потребленную электроэнергию.

Если к Вам обратились подозрительные лица под предлогом проверки внутридомовых электросетей и (или) счетчиков, обязательно проверьте все документы, а если сомнения остались – звоните по телефонам диспетчерских служб АО «РЭС» Вашего района или оставьте сообщение на телефоне доверия компании 8 (383) 289-41-00.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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[1] Федеральный закон № 522-ФЗ от 27.12.2018 г., Постановление Правительства РФ № 554 от 18.04.2020г.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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