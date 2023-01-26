АО «РЭС» предупреждает: не подпускайте к электросчетчику посторонних людей без проверки их документов

Об очередном подобном инциденте энергетикам сообщили жители частного сектора Первомайского района Новосибирска. 12 января 2023 года на телефон диспетчера филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» поступило 2 звонка от потребителей, которые сообщили, что по домам ходят 2 человека проверяют печи, розетки и электросчётчики. На просьбу предъявить документы неизвестные в спешке покинули домовладения.

Территориальные сетевые организации и ранее сталкивались с подобными действиями злоумышленников, которые распространяли объявления с призывом к собственникам квартир и частных домовладений заменить приборы учета электроэнергии. Обманная схема довольно проста: злоумышленники убеждают, что срок эксплуатации их счетчика истек и необходимо его проверить и заменить. Как правило, сотрудники, так называемых, специализированных компаний, предлагают произвести замену счётчика с оплатой его стоимости и услуг по установке непосредственно на месте. При этом стоимость оборудования и работ неоправданно завышена.

АО «РЭС» напоминает жителям Новосибирской области, что в соответствии с действующим законодательством[1] обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии в индивидуальных жилых домах возложена на сетевую организацию (АО «РЭС»), а в многоквартирных домах – на гарантирующего поставщика (АО «Новосибирскэнергосбыт). В рамках своих полномочий АО «РЭС» осуществляет только установку, замену, поверку приборов учета электрической энергии, Проверка розеточной сети, каких-либо электроприборов и печного отопления в домах граждан в обязанности сотрудников сетевой организации не входит.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, будьте бдительны и следуйте простым рекомендациям энергетиков:

обратите внимание на экипировку людей, пришедших проводить проверку – сотрудники АО «РЭС» одеты в специальную форменную одежду с наименованием компании, имеют при себе набор необходимой бланочной продукции и инструментов;

прежде чем впускать кого-то, обязательно попросите предъявить документы – сотрудники АО «РЭС» имеют при себе удостоверение, а в случае выполнения работ по снятию контрольных показаний расчетных приборов учёта электрической энергии потребителю предъявляется справка на фирменном бланке с печатью организации.

Помните, право доступа к приборам учета электроэнергии, установленным в индивидуальном жилом доме, имеют только сотрудники АО «РЭС» или уполномоченные компанией физические лица. Кроме того, работы по замене приборов учета выполняются энергетиками на опорах линий электропередачи и для этого, как правило, нет необходимости посещать жилой дом потребителя.

Несанкционированное вмешательство посторонними лицами (в т.ч. самим потребителем) в работу приборов учета без проверки сетевой организацией перед демонтажем, снятие пломб на счетчике расценивается, с точки зрения законодательства, как безучетное потребление электрической энергии. В таком случае составляется акт, и начисление происходит не по фактическим показаниям прибора учета, а расчетным способом, что значительно превышает суммы ежемесячных платежей за потребленную электроэнергию.

Если к Вам обратились подозрительные лица под предлогом проверки внутридомовых электросетей и (или) счетчиков, обязательно проверьте все документы, а если сомнения остались – звоните по телефонам диспетчерских служб АО «РЭС» Вашего района или оставьте сообщение на телефоне доверия компании 8 (383) 289-41-00.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Реклама. Рекламодатель АО «РЭС»

[1] Федеральный закон № 522-ФЗ от 27.12.2018 г., Постановление Правительства РФ № 554 от 18.04.2020г.