Российская промышленность скупает станки

Спрос на отдельные группы станков за минувший год в России вырос более чем на 300 %. Об этом сообщила пресс-служба ВЕКПРОМ, одного из крупнейших российских поставщиков промышленного оборудования для бизнеса и частных предприятий (авторизованный дилер 50 ведущих мировых брендов). Наибольшим спросом, по данным компании, пользовалось сложное промышленное оборудование — обрабатывающие центры, фрезерные и токарные станки, лазерные установки разного назначения, спрос на которые не только оставался стабильным на протяжении всего года, но и вырос в 2–3 раза по итогам 2022 года. Также очень востребованной оказалась профессиональная строительная техника. Продажи в этой группе в IV квартале поднялись в два раза относительно показателей I квартала.

— Мы видим тенденцию резкого увеличения спроса на сложное промышленное оборудование, не связанное с поставщиками из недружественных стран, — говорит Денис Муравьев, руководитель отдела металообрабатывающего оборудования компании ВЕКПРОМ. — С одной стороны, это свидетельствует о желании избежать очевидных рисков из-за сложностей с обслуживанием такого оборудования, расходниками и оснасткой. С другой — о росте загрузки российских производств, требующей расширения станочного парка. На данный момент создалась уникальная ситуация, когда освободились целые рыночные ниши, прежде занятые европейскими станкостроителями, и оказалось, что существуют достойные альтернативы из других стран. Сегодня техника из Китая уже способна полноценно заменить свыше 80 % задач по обработке стали и алюминия, не снижая заданного мирового уровня качества.

Эксперт считает, что тенденция роста спроса на сложное промышленное оборудование продлится, как минимум, до середины этого года. Это связано с продолжающимся перевооружением промышленности и интенсификацией производства, связанной, в том числе, с государственным заказом и реализацией инфраструктурных проектов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что российский бизнес будет активно закупать промышленное оборудование за рубежом.