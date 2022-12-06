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АО «РЭС» приняло участие в совещаниях по обеспечению бесперебойного электроснабжения зимой

  • 06/12/2022, 11:24
В конце ноября прошел ряд совещаний регионального и федерального уровня, на которых обсуждались вопросы по обеспечению бесперебойного электроснабжения и оперативности реагирования на аварийные ситуации в зимний период.

энергетикаКлючевым участником совещаний стало системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области – АО «РЭС».

По инициативе компании было проведено внеочередное заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Новосибирской области. Основным вопросом повестки совещания стало обсуждение причин и хода устранения технологического нарушения, произошедшего 19 ноября на тяговой подстанции (ТПС) 110/10 кВ Иня-Восточная, принадлежащей РЖД.

На данном совещании были проработаны вопросы взаимодействия и обмена информацией на случай повторного аварийного отключения, разобраны различные схемы оперативных переключений и задействования резервных источников питания.

Владимир Герасимов, первый заместитель генерального директора – технический директор АО «РЭС» подчеркнул, что оперативный персонал и техника находятся в режиме повышенной готовности с учетом аномально-низких температур, в особенности в ночное время. Как системообразующее электросетевое предприятие региона АО «РЭС» готово оперативно предоставить резервные источники электроснабжения для обеспечений электроэнергией населения и социально-значимых объектов. Однако и смежным сетевым организациям необходимо принять меры по созданию резервов сил и средств на случай возникновения аварийных ситуаций на подведомственных объектах электросетевого хозяйства.

Также в конце ноября в аппарате Полпреда РФ в СФО состоялось окружное совещание по готовности регионов Сибири к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов с участием высших должностных лиц и представителей органов исполнительной власти субъектов Федерации округа, руководителей органов прокуратуры, управлений Ростехнадзора, крупных энергетических компаний, в том числе генерального директора АО «РЭС» Дмитрия Шароватова.

В ходе совещания были обозначены основные приоритеты для энергокомпаний и органов власти — обеспечивать граждан теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами. Полпред акцентировал, что безаварийное прохождение отопительного сезона было и остаётся одним из главных приоритетов. Отопительный сезон в регионах Сибирского федерального округа начат своевременно, большинство муниципалитетов и энергокомпаний получили паспорта готовности к работе в период максимума нагрузок.

Дмитрий Шароватов отметил, что АО «РЭС» готово к обеспечению региона бесперебойным и качественным электроснабжением в осенне-зимний период. Минэнерго России оценило уровень готовности объектов электросетевого хозяйства группы компаний на максимальные 100 баллов. Далеко не все электросетевые организации в Сибири могут похвастаться таким результатом. И даже в целом по стране такой уровень готовности смогла подтвердить только половина энергокомпаний.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение О «РЭС»


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