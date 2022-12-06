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С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений

  • 06/12/2022, 11:17
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С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений
Насколько вырастут выплаты и что нужно учесть получателям, рассказывают эксперты.

С 1 января начнут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Его вправе получать нуждающиеся в соцподдержке беременные женщины и семьи, у которых есть дети в возрасте до 17 лет.

Однако, чтобы такие выплаты получать, необходимо соблюсти ряд определенных условий, поясняет в беседе с LIFE ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.  Родители ребёнка должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны.

— Нуждаемость будет определяться исходя из того, какой доход у семьи и насколько она обеспечена имуществом. Так, право на пособие получат люди, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе, — рассказала эксперт.

С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений

пособия на детей в возрасте до 17 лет

Учитываются деньги, полученные за последние двенадцать календарных месяцев.

—  Расчёт проводится так: делят одну двенадцатую суммы доходов всех членов семьи за расчётный период на число членов семьи, —  уточнила Оксана Красовская.

Кроме того, по словам юриста, при подсчёте нуждаемости учитывается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счёте) в банках.

Так, если человек безработный, но при этом считается трудоспособным, то пособие без объяснения причин сложившегося положения платить не будут.

В случае, когда речь идёт о пособии для женщины, вставшей на учёт в ранние сроки беременности, то оно составит 50, 70 или 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания. Все суммы учитываются на момент подачи заявления. А ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка будет в размере прожиточного минимума на ребёнка, который определён на уровне региона. Тут выплаты составят тоже 50, 70 или 100% в зависимости от дохода семьи.

С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений

пособие для женщины, вставшей на учёт в ранние сроки беременности

— То есть со следующего года семьи, которые относятся к малоимущим, будут получать пособия с рождения ребёнка до 17 лет, и размер пособия будет зависеть от регионального прожиточного минимума. К примеру, если брать размер прожиточного минимума на ребёнка на 2022 год по Санкт-Петербургу, то пособие будет составлять в размере 100% — 14 042 рубля, 70% — 9829,4, а 50% — 7021 рубль. И это с учётом прожиточного минимума на 2022 год. На следующий год он будет увеличиваться в регионах, — объяснила Оксана Красовская.

Следует отметить, что пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, которое ранее выплачивали всем неработающим гражданам, теперь также будет назначаться с учётом доходов семьи. У тех семей, у которых ребёнок родился до 1 января 2023 года, есть право оформить пособие по уходу за ребёнком без учёта дохода семьи.

— С 1 января вырастет и размер прожиточного минимума, от которого зависит величина многих социальных выплат, в том числе и детских пособий. Он составит 14 375 рублей. В дальнейшем планируется увеличение прожиточного минимума. Соответственно, будет новый перерасчёт, — добавила генеральный директор юридической компании «Юрист» Асия Мухамедшина.

С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд нововведений

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

По экспертным данным, со следующего года изменится и порядок получения ряда соцвыплат, в том числе и пособий. Однако некоторые из них действую уже сейчас. В частности, на портале Госуслуг запустили новый сервис, который упрощает получение пособия на детей, благодаря которому можно быстро оформить назначение выплат. Уточняется, что получить такую меру поддержки может не только родитель, но и опекун ребёнка. Если каких-то сведений для назначения пособия не хватает, то их нужно предоставить в территориальное отделение ПФР. Узнать об этом будет легко, так как соответствующее уведомление придёт в личный кабинет.

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В ПФР напомнили, что с 1 января следующего года начнёт работу Социальный фонд России. Он объединит в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Это приведёт к упрощению процедуры выплат. Все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу, при этом даты доставки пенсий и пособий останутся прежними.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году изменятся правила ежемесячных выплат материнского капитала.

Фото: pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы соцподдержка ПФР пособия на детей пособия льготы и выплаты


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