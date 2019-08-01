АО «РЭС» приняло участие в заседании федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

29 июля в столице Республики Алтай — Горно-Алтайске состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов. Заседание проходило под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака при участии должностных лиц, в зоне ответственности которых находится вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП), а также представителей энергокомпаний, присутствующих в регионе.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети» – представлял первый заместитель генерального директора – технический директор Владимир Герасимов.

В своем докладе Министр отметил, что подготовка к зимнему сезону – важнейший период для Минэнерго России и Минстроя России, а также для генерирующих компаний и сетевых организаций. Поэтому вопрос о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах находится на особом контроле. В частности, им было отмечено снижение аварийности по электросетевым объектам региона за 6 месяцев.

Свой вклад в снижение уровня аварийности по Сибирскому федеральному округу внесло и АО «РЭС». По итогам 1 полугодия 2019 года число аварийных отключений в электрических сетях 0,4-110 кВ, находящихся на обслуживании Общества, уменьшилось почти на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в 2 раза сократилось общее среднее время отключения потребителей, которое по итогам 6 месяцев 2019 года составило менее 2 часов.

Таким образом, за отчетный период АО «РЭС» удалось повысить показатели надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области. Для дальнейшего обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса региона в Обществе продолжается реализация масштабных инвестиционной и ремонтной программ. Кроме того, активно выполняются мероприятия, предусмотренные программой подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Фото предоставлено пресс-службой компании