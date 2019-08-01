В Новосибирске средний срок экспозиции квартир в новостройках составляет 99 дней

Аналитический центр ЦИАН изучил, как сейчас растут цены в процессе реализации квартир в новостройках. Сравнивались актуальные цены предложения конкретных квартир с ценами при первой публикации. Учитывались предложения, где за период реализации квартир было проведено хотя бы одно изменение цены, а также объявления, которые находились в реализации более 15 дней.

Согласно исследованию специалистов ЦИАН, квартиры в новостройках, которые сейчас находятся в реализации, с момента первой публикации подорожали в среднем на 5,4%. При этом, средний срок экспозиции квартир в новостройках сейчас составляет 94 дня.

— На протяжении последних 1,5 лет на рынке новостроек сохраняется устойчивый восходящий ценовой тренд. Это связано с постепенным переходом рынка на реализацию через эксроу-счета. Часть роста цен связана с объективными факторами (повышение НДС, рост отчислений в компенсационный фонд, необходимость прохождения аккредитации в банках), а часть стала следствием информационной кампании, направленной на стимулирование спроса под лозунгом «успейте купить по старым ценам», — отмечают эксперты.

Средние цены на первичном рынке РФ за год выросли на 10%. Часть этого роста связана не с прямой индексацией цен, а с изменением структуры предложения. Сейчас в активной реализации находится ощутимо меньше лотов на начальных стадиях строительства, чем год назад. В начале 2019 года застройщики менее активно выводили в реализацию новые корпуса, так как не было ясности, по каким правилам их нужно будет продавать.

— Это привело к тому, что постоянно росла доля жилья на высокой стадии готовности с более высокими средними ценами квадратного метра. Одновременно с этим, высокий спрос со стороны тех, кто отреагировал на рекламные кампании и спешил купить до анонсированной «отмены ДДУ» или до «повышения ипотечных ставок», пришелся в конце 2018 года именно на наиболее дешевые лоты на ранних стадиях строительства. Все это привело к тому, что цены по рынку в целом выросли быстрее, чем индексировались цены в конкретных квартирах, — говорят аналитики ЦИАН.

Среди городов-миллионников сильнее всего в процессе экспонирования дорожали квартиры в новостройках Самары (+11,4%) и Уфы (+12%). Интересно, что при этом, в Уфе лоты очень быстро уходили из реализации (средний срок экспозиции 58 дней (минимум среди всех локаций из выборки), а в Самаре, напротив, потребители ответили на такие темпы индексации цен пониженным спросом (что привело к увеличению среднего срока экспозиции до 148 дней). В Москве жилое помещение в новостройках дорожало в среднем на 5,5%. Средний срок экспонирования составил 95 дней. Оба показателя почти идентичны среднероссийским. В Московской области квартиры дорожали сильнее (на 7,2%). Но это привело к росту среднего срока экспозиции до 122 дней.

В Новосибирске цены на жилье в процессе экспонирования дорожали на 6,8%. При этом, средний срок экспозиции составил 99 дней.

Фото: Gensa Gensa