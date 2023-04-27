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АО «РЭС» призывает подавать заявки на услуги технологического присоединения заблаговременно

  • 27/04/2023, 09:00
С приходом теплого времени года наступает благоприятный период для ведения строительных работ, и, как следствие, возникает потребность в осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Ведь источник электроэнергии необходим как для самих сооружаемых объектов, так и для строительных механизмов, устанавливаемых для их строительства.

Процедура строго регламентирована законодательством и имеет в основном 2-3 этапа (в зависимости от параметров технологического присоединения, в том числе мощностиАО «РЭС», электроснабжение, энергетика и категории по надежности электроснабжения). На выполнение данных этапов требуется до нескольких месяцев, поэтому энергетики настоятельно рекомендует обращаться с заявками на технологическое присоединение энергопринимающих устройств своевременно, чтобы обеспечить электроснабжение объектов в запланированные сроки.

Заявку на подключение к электрическим сетям АО «РЭС» клиенты могут оформить в сервисе «Личный кабинет» на сайте компании. Для быстрой регистрации личного кабинета на сайте имеются текстовые и видеоинструкции, кроме того в правом нижнем углу сайта расположен онлайн-помощник (чат-бот), с помощью которого пользователь может получить ответы на основные вопросы по процедуре технологического присоединения.  Данные сервисы полноценно функционируют на любой платформе, будь то персональный компьютер или мобильное устройство.

Также для удобства клиентов в компании ввели специальную услугу — оформление заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Заявителю не нужно разбираться в сложностях процесса подачи пакета документов – за него все сделают специалисты сетевой организации. Очевидные выгоды для клиента — упрощение процесса, защита от ошибок при оформлении, сокращение срока подачи заявки до 2 рабочих дней. Этой услугой уже воспользовались сотни клиентов АО «РЭС».

В компании понимают всю важность задачи повышения уровня доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению и, конечно, продолжат работу в данном направлении. Однако, процесс подключения потребителей к электрическим сетям станет более комфортным, если заявители сами позаботятся о своевременном обращении в сетевую организацию по данному вопросу.

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Фото предоставлено пресс-службой рекламодателя

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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