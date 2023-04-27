Что лучше: франшиза или свой бизнес?

Кондитерская и кофейня — бизнес-идеи, которые являются мечтой многих предпринимателей. Франшиза от сети кондитерских «Куликовский» — легкий старт в «сладком» бизнесе.

«Вкусный» бизнес по франшизе

Россия входит в десятку стран-лидеров по продаже сладостей на душу населения. Рынок кондитерских продуктов практически не подвержен негативному влиянию со стороны внешних экономических и политических факторов, поэтому спрос на кондитерскую продукцию не снижался ни в кризисы, ни во время пандемии. Никто не отменяет дни рождения, 8 марта и другие праздники, где просто не обойтись без торта и пирожных. Однако начать «сладкий» бизнес с нуля не так просто, как может показаться на первый взгляд. Начало работы по франшизе значительно повышает шансы на успех.

В августе 2022 года кондитерские «Куликовский» (KULIKOV) официально объявили о старте продаж франшизы на территории России. У инвесторов есть возможность всего за 60 дней с вложениями от 2 до 6 млн рублей организовать кондитерский бизнес в своем городе.

Большим преимуществом для покупателя франшизы сети «Куликовский» является готовая бизнес-модель известного бренда, которая минимизирует риски и расходы предпринимателя. Бесценный опыт и наработки, которыми делится со своим франчайзи-партнером компания, позволяют не отвлекаться на детали и в короткие сроки поставить бизнес на поток.

Кроме того, благодаря такому сотрудничеству предприниматель получает разностороннюю поддержку: коммуникационную маркетинговую стратегию, адаптированную под разные рынки, корпоративное обучение, наставничество, книги стартапов, чек-листы. Все это делает управление бизнесом максимально комфортным.

— Безусловным преимуществом франшизы кондитерской «Куликовский» являются минимальные на территории России паушальный взнос и роялти, — подчеркнула директор по внешним коммуникациям ООО «Куликовский Новосибирск» Мария Гаранина. — И это продуманное решение. Потому что нам очень важно, чтобы торговые точки зарабатывали.

Нюансы бизнеса по франшизе от «Куликовского»

Среди основных требований, которые предъявляет сеть к своему партнеру, — любовь к продукту и готовность открыть сразу от 3 до 5 точек.

— Во-первых, мы бы хотели, чтобы франчайзи входил в бизнес на «экологичных» условиях. Мы не готовы делать дешевый продукт за счет применения консервантов и в целях продажи обманывать покупателя. Во-вторых, нам интересны партнеры, которые откроют с нами от 3 и более торговых точек, чтобы не раздувать команду франчайзи-партнеров, открывающих по одному магазину. Мы бы хотели, чтобы человек шел с нами в серьезный бизнес, — отметила Мария Гаранина.

В настоящее время сеть «Куликовский» может предложить инвесторам разные форматы: от небольших кофеен типа кофе-поинт, площадь которого не превышает 40 кв. м до отдельных помещений 60-80 кв. м. Срок окупаемости бизнеса займет 2-3 года, а чистая прибыль уже на старте составит около 250 тысяч в месяц. На сегодняшний день у сети уже реализованы 2 проекта, еще несколько находятся на этапе рассмотрения или старта.

— Нам интересно развивать сегодня Новосибирск. Здесь уже очень высокий уровень узнаваемости бренда, высокая лояльность покупателей к бренду, и это, конечно же, делает бизнес в городе и открытие точек с франчайзи-партнерами максимально устойчивым и максимально успешным. У нас есть готовые локации под запуски, простроенный, четкий бизнес-план и команда, готовая открывать эти точки. В планах — довести количество магазинов до 60, — говорит Мария Гаранина.

Готова сеть выходить и в другие города России при условии наличия у инвестора складского помещения (продукция доставляется в замороженном виде) и открытия одномоментно нескольких точек.

— Открытие любого города с единственной торговой точкой невозможно, поскольку есть логистическая составляющая, — констатирует Мария Гаранина. — Продукция поставляется из Бишкека машинами не менее 5 тонн, и один магазин не способен продать такое количество продукции. Есть резон привлекать соинвесторов для того, чтобы открывать сразу не 3 торговых точки, а 10-15, и тогда значительно быстрее можно достичь того результата или того успеха, который есть у «Куликовского» в различных странах.

Путь «Куликовского» в Новосибирске

Напомним, Новосибирск стал первым городом в России, куда сеть кондитерских «Куликовский» пришла из Кыргызстана — страны с особым менталитетом. Практически сразу после открытия первых точек, в декабре 2019 года, был объявлен локдаун, и в условиях высокой конкуренции, а рынок Новосибирска уже тогда был насыщен сетями, которые производили или продавали кондитерские изделия, компании пришлось кардинально переформатировать бизнес-модель.

Сегодня сеть развивает свой бизнес уже в 4 странах (Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и России). В Новосибирске она представлена 25 торговыми точками, до конца мая откроются еще 3. Все они расположены в разных районах города.

— На сегодняшний момент мы гордимся тем, что «Куликовский» в России — сеть, которая приносит доход своим основателям, — говорит Мария Гаранина.

Она подчеркнула, что этому способствовали несколько факторов. Во-первых, компания очень тщательно выбирает локации. Здесь учитываются потребительские привычки, инфраструктура, трафик и многие другие составляющие. Во-вторых, в любой точке сети покупатель приобретает для себя и своей семьи качественную и натуральную продукцию. В составе десертов отсутствуют консерванты и усилители вкуса, а свежесть продуктов сохраняется посредством использования технологии заморозки.

Ассортимент кондитерских изделий в «Куликовском» разнообразный: торты, приготовленные по классическим рецептам, пироги и тарты, европейские десерты, выпечка, мороженое и 3 вида кофе Арабика.