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Работник транспортной компании из Новосибирска обвиняется в подкупе на 4 млн рублей

  • 27/04/2023, 10:28
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сотрудник транспортной компании обвиняется в коммерческом подкупе
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Новосибирска.

В Новосибирске сотрудник транспортной компании обвиняется в коммерческом подкупе на сумму более 4 млн рублей. Он обвиняется в незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2018 года по 2022 год обвиняемый передал незаконное денежное вознаграждение начальнику отдела продаж организации – оператору контейнерных перевозок сумму более 4 млн рублей за обеспечение неконкурентного преимущества путем предоставления информации о наличии свободных контейнеров и их предоставление сверх установленных лимитов.

Также в отношении начальника отдела продаж оператора контейнерных перевозок завершено расследование уголовного дела, он обвиняется в незаконном получении денег за совершение незаконных действий в интересах дающего.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, обвиняемый является сотрудником ООО «Компания Партнер Сибири», а получивший взятку начальник отдела продаж — сотрудником ПАО «ТрансКонтейнер».

— Согласно материалам уголовного дела, с августа 2018 года по январь 2022 года обвиняемый, действуя в целях получения преимущества перед другими клиентами ПАО «ТрансКонтейнер», желая получить информацию о количестве свободного оборудования по маршруту Клещиха – порты Дальнего Востока, и предоставлении оборудования сверх согласованного плана для нужд возглавляемой им организации передал лицу, выполнявшему управленческие функции в данной коммерческой организации, денежные средства в сумме свыше 4 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вину в совершенном преступлении фигурант не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении получателя коммерческого подкупа завершено, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Компания Партнер Сибири» зарегистрирована 27 декабря 2012 года. Основным видом деятельности компании является вспомогательная деятельность, связанная с перевозками.

 

Ранее редакция сообщала о том, что замглавы Кировского района арестовали по подозрению в получении взятки.

Фото: pixabay.com — succo

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело транспортная компания из Новосибирска коммерческий подкуп


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