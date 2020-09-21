АО «РЭС» расширяет автопарк для оперативной установки «умных» счетчиков

На вооружении филиалов АО «РЭС» имеется достаточно обширный и разнообразный автопарк – всего более 1000 единиц техники, в т.ч. бригадные автомобили, тракторы, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника.

Весь этот арсенал жизненно необходим электросетевой компании для обеспечения надёжного и бесперебойного функционирования объектов электросетевого хозяйства в масштабах всей Новосибирской области. Порой, чтобы просто добраться до той или иной электроустановки, энергетикам приходится преодолевать огромные расстояния по бездорожью и труднодоступной местности.

В текущем году в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» обязанность по установке счетчиков электроэнергии перешла с потребителей на сетевые организации. Необходимо отметить, что современные автоматизированные системы учета имеют широкий функционал. Устанавливаемые приборы позволяют не только фиксировать потребление электричества, но и измерять параметры электросети, управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом. Кроме того, одним из основных преимуществ «умных» счетчиков является возможность оперативно выявлять и исключать незаконное потребление электроэнергии.

В АО «РЭС» усилена широкомасштабная работа по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии. Для оперативного и качественного решения этой задачи на предприятие поступила крупная партия новых автомобилей.

В торжественной обстановке представителям филиалов АО «РЭС» вручили 26 единиц техники. 20 автомобилей «Соболь» и 6 автомобилей УАЗ уже в ближайшее время выйдут на линию.

Обновленный автопарк будет способствовать решению глобальной задачи, стоящей перед АО «РЭС», по созданию общей автоматизированной системы в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании