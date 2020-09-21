В августе пассажиропоток на внутренних линиях в Толмачёво более 582,9 тысяч человек

В августе пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 594 265 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 582 963 пассажира (+4% к аналогичному показателю 2019 года), на международных рейсах — 11 302 пассажира, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Отмечается, что сохраняется положительная динамика и по обслуживанию грузовых воздушных судов.

— В августе их количество в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года, — уточнили в пресс-службе.

Пассажиропоток на южных направлениях в августе вырос на 55,8% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, основной рост объёма приходится на Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар. Региональная программа сохранилась на уровне августа прошлого года по объёму пассажиропотока.

— Стоит отметить значительный рост пассажиропотока на направлении Новосибирск – Санкт-Петербург за счёт продолжения в 2020 году полётной программы авиакомпании «Победа» (+22% к прошлому году) и положительную динамику ряда других направлений: Благовещенск (+30,1%), Норильск (+24,7%), Нерюнгри (+29,7%), Челябинск (+32,9%), Уфа (+86,65), Самара (+27%), Казань (+22,4%), Новокузнецк (+14,5%),— говорится в сообщении пресс-службы.

Недавно открытые направления — Оренбург, Волгоград и Грозный — быстро набрали популярность среди пассажиров аэропорта Толмачёво. Так, средняя загрузка рейсов Новосибирск — Оренбург, выполняемых на воздушных судах Embraer 170, составляет 94%.

В этом году S7 Airlines открыты также новые регулярные рейсы в Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Ульяновск и Нижнекамск/Набережные Челны. Начало полётов стало возможным благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок в рамках постановления Правительства РФ от 25.12.20213 №1242 при участии в софинансировании авиаперевозок Правительства Новосибирской области.

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