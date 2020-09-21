В «Сибпроектнииавиапром» новый гендиректор

В «АО Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» («Сибпроектнииавиапром») новый генеральный директор. Информация об этом размещена на сервере раскрытия информации.

Решением общего собрания акционеров полномочия Александра Ершова в качестве генерального директора прекращены. Он возглавлял учреждение с лета 2019 года. Новым руководителем избран основатель Группы компаний F1 Александр Абалаков. За него проголосовали 99,9% участников собрания. 0, 07% голосов было отдано за главного инженера Игоря Бочкарева.

Согласно отчетным документам АО «Сибпроектнииавиапром», Александру Абалакову принадлежит 29,89% уставного капитала акционерного общества. В число соучредителей АО он вошел в марте прошлого года. Остальная доля уставного капитала принадлежит «Ростеху» и физическим лицам.

Фото из личных архивов