АО «РЭС» рассказали школьникам, как безопасно обращаться с электричеством

Энергетики провели очередной урок электробезопасности, который благодаря интерактивному формату стал не только познавательным, но и развлекательным. С помощью яркой презентации, тематических видео и мультфильмов сотрудники компании смогли на понятном для начальных классов уровне разъяснить, что такое электричество, где его можно встретить дома и на улице и почему так важно соблюдать правила обращения с электроприборами и поведения вблизи энергообъектов. Особенно то, какие опасности таят съемки селфи и видеороликов на опорах линий электропередачи и подстанциях.

Ученикам продемонстрировали знаки электробезопасности, дали примерить экипировку профессионального энергетика и попробовать в деле специализированный инструмент. Участники остались довольны – детям понравился игровой формат и практическая часть, а энергетики рады, что смогли заинтересовать ребят важной темой.

Мероприятие организовали по запросу, который был подан через сайт компании. Специалисты АО «РЭС» готовы провести такой же урок и в других учебных заведениях. Любой ответственный может оформить «Заявку на проведение урока электробезопасности», нужно лишь заполнить анкету.

В компании отмечают, что все больше взрослых проявляют проактивный подход к вопросам детской электробезопасности. Со своей стороны, энергетики на протяжении многих лет ведут разноплановую профилактическую работу с подрастающим поколением, дополняя школьную программу полезными знаниями по электробезопасности, проводя различные массовые мероприятия для детей и подростков, а также разрабатывая новые наглядные материалы для самостоятельных занятий. Дополнительную методическую поддержку в организации профилактических разговоров педагоги и родители могут найти на сайте компании в разделе, посвященном предотвращению электротравм.

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