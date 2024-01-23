Десять беспилотников для мониторинга лесов купит Новосибирская область

Власти Новосибирской области закупят 10 беспилотников для мониторинга лесов в 2024 году. Такое решение было озвучено на совещании Минприроды по подготовке к пожароопасному сезону.

— Несмотря на сложные погодные условия, в прошлом году тушили пожары в первые сутки, что значительно снизило площадь возгораний. Но не до указанных в поручении президента показателей. Основные причины пожаров в лесу — передаваемый паловым путем огонь, прицельные и случайные поджоги, — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Докладчик сообщил, что в 2023 году губернатор Андрей Травников выделил деньги на закупку специальной техники, содержание лесопожарных станций, поддержал пилотный проект с камерами и поручил активней использовать беспилотники.

— Эти направления оказались наиболее эффективными, поэтому в этом году планируем усилить техникой и десантниками северные районы, открыть два дополнительных авиаотделения, поэтапно укомплектовать техникой и кадрами тридцать пять лесопожарных станций, — добавил министр.

Евгений Шестернин также сообщил, что что в текущем году регион приобретет 10 БПЛ для дополнительного мониторинга лесопожарной техники и оборудования на 56 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Министр нацелен обучить всех инспекторов владеть навыками управления беспилотными аппаратами, ранее он предлагал передавать опыт внутри ведомства.

В сезон обычно остро стоит проблема с соранением лесов региона. Чаще всего причинами пожара становятся человеческий фактор и безответственность.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне 2023 года за неделю в Новосибирской области было зафиксировано 30 лесных и 96 ландшафтных пожаров.