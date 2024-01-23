Приют для животных «Хочу жить» сгорел в Новосибирске

В приюте «Хочу жить» в Новосибирске произошел пожар. Подопечные приюта остались без крова. Но не равнодушные новосибирцы откликнулись на зов о помощи и стали присылать деньги.

― Пришлось ловить их голыми руками оперативно. Когда ловили последних, полностью горела одна стена вольера. Это страшно. Одежда и обувь, к счастью, не понадобится, удалось повыкидывать оперативно на улицу, ― рассказала Вероника, владелица приюта.

По ее словам, в приюте осталась ее душа. Однако сейчас она постепенно отходит от случившегося.

Отметим, что пожар полностью уничтожил частный дом, животных распределили по передержкам.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость приюта для животных в Новосибирске выросла в шесть раз.