Приют для животных «Хочу жить» сгорел в Новосибирске

В приюте «Хочу жить» в Новосибирске произошел пожар. Подопечные приюта остались без крова. Но не равнодушные новосибирцы откликнулись на зов о помощи и стали присылать деньги.
― Пришлось ловить их голыми руками оперативно. Когда ловили последних, полностью горела одна стена вольера. Это страшно. Одежда и обувь, к счастью, не понадобится, удалось повыкидывать оперативно на улицу, ― рассказала Вероника, владелица приюта.
По ее словам, в приюте осталась ее душа. Однако сейчас она постепенно отходит от случившегося.
Отметим, что пожар полностью уничтожил частный дом, животных распределили по передержкам.
Ранее редакция сообщала о том, что стоимость приюта для животных в Новосибирске выросла в шесть раз.
Фото: МЧС по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru