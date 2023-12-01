АО «РЭС» вошло в национальный рейтинг прозрачности закупок

АО «РЭС» в очередной раз удостоилось сертификата с уровнем «Высокая прозрачность», подтвердив тем самым высокий уровень организации работы по повышению прозрачности и эффективности закупок. Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области вошло в первую тридцатку лидеров рейтинга в сегменте «Государственные корпоративные заказчики».

Цель рейтинга — не просто выявить лидеров в закупочной отрасли, а создать постоянно действующую прозрачную систему стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса. В этом году презентация итогов исследования проходила в формате пленарного заседания с участием представителей государственной исполнительной власти, крупного корпоративного сектора и профильных некоммерческих организаций. От лица АО «РЭС» в мероприятии принял участие заместитель генерального директора по ресурсному обеспечению Владимир Беседко.

Вниманию участников заседания была представлена презентация итогов исследования о текущей ситуации и тенденциях рынка государственных, муниципальных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2-е полугодие 2022г. и 1-е полугодие 2023г. В отчетном периодами участниками рейтинга стали 315 заказчиков со всех регионов страны.

Напомним, что АО «РЭС» является постоянным участником и одним из лидеров рейтингов по управлению закупочной деятельностью, это говорит о системности работы по оптимизации закупочных процессов в соответствии с меняющимися требованиями законодательства.

Такие результаты, достигнутые компанией в управлении закупочной деятельностью, позволяют энергетикам успешно решать самые сложные производственные задачи и обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей Новосибирской области.