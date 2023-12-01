На 9 часов задержали рейс из Улан-Удэ в Новосибирск

Рейс Улан-Удэ – Новосибирск задержали более чем на 9 часов. Пассажиры все это время сидели в самолете. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в Вконтакте.

Самолет должен был вылететь 30 ноября в 22:55 по местному времени. Однако вылетел самолет только 1 декабря в 09:44 утра.

Вместе с постом было опубликовано несколько коротких роликов. На одном ролике видно, что капитан воздушного судна пытается успокоить пассажиров.

— Причиной задержки стал снегопад и отсутствие в аэропорту Улан-Удэ машины с противоледной обработкой, — отметили в посте.

По словам автора поста, наледь с борта убирали швабрами.

Ранее редакция сообщала о том, что рейс из Новосибирска в Фергану задержали на 13 часов.