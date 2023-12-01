Три аварийных дома снесут в Октябрьском районе Новосибирска. За этого власти готовы заплатить ― 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

― Подрядчик должен убрать строительный мусор и выровнять землю бульдозером, ― уточняется в сообщении.

Дома находятся по адресу: № 5 и № 13 по улице Крамского, а также № 215 по улице Коммунстроевской.

Согласно контракту, рабочим предстоит справиться со сносом за три рабочих дня.

По данным 2ГИС, три дома построены в 1950-х годах.

Напомним, что 17 домов на трех улицах в Октябрьском районе признаны аварийными. Эти дома будут расселены до 2035 года.

Ранее редакция сообщала о том, что снос трех аварийных зданий запланирован в Новосибирске.