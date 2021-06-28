АО «РЭС» вошло в ТОП-50 российских компаний по управлению закупочной деятельностью

В число 50 лучших закупочных подразделений российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей, заслуженно вошла профильная дирекция акционерного общества «Региональные электрические сети». В торжественной обстановке организаторы вручили награду директору по закупкам и логистике АО «РЭС» Наталье Шмидт.

«Участие в рейтинге дает возможность получить оценку своей профессиональной деятельности как руководителя подразделения, отвечающего за закупочную деятельность, а также убедиться в профессионализме команды закупщиков и сравнить свою работу с конкурентами по данному направлению», — считает Наталья Викторовна.

Стоит отметить, что методология рейтинга является открытой, ее уникальность заключается в анализе и взвешенной оценке широкого числа количественных и качественных проверяемых показателей, которые отражают все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения:

профессиональный опыт команды по закупкам;

уровень регламентации и автоматизации закупок;

эффективность закупочной деятельности.

Напомним, что АО «РЭС» является постоянным участником и одним из лидеров «Национального рейтинга прозрачности закупок», тем самым ежегодно подтверждая высокий уровень организации работы по повышению прозрачности и эффективности закупок.

Такие результаты, достигнутые энергетиками в управлении закупочной деятельностью, позволяют предприятию успешно решать самые сложные производственные задачи и выполнять основную задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Подробнее о рейтинге.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт.