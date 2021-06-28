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АО «РЭС» вошло в ТОП-50 российских компаний по управлению закупочной деятельностью

  • 28/06/2021, 15:24
Во второй половине июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения премии "Лучшее управление закупочной деятельностью", лидеры которой были определены на основании рейтинга, составленного агентством "Эксперт РА" и компанией "Эксперт Бизнес-Решения".

Новости компанийВ число 50 лучших закупочных подразделений российских компаний, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей, заслуженно вошла профильная дирекция акционерного общества «Региональные электрические сети». В торжественной обстановке организаторы вручили награду директору по закупкам и логистике АО «РЭС» Наталье Шмидт.

«Участие в рейтинге дает возможность получить оценку своей профессиональной деятельности как руководителя подразделения, отвечающего за закупочную деятельность, а также убедиться в профессионализме команды закупщиков и сравнить свою работу с конкурентами по данному направлению», — считает Наталья Викторовна.

Стоит отметить, что методология рейтинга является открытой, ее уникальность заключается в анализе и взвешенной оценке широкого числа количественных и качественных проверяемых показателей, которые отражают все ключевые аспекты функционирования закупочного подразделения:

  • профессиональный опыт команды по закупкам;
  • уровень регламентации и автоматизации закупок;
  • эффективность закупочной деятельности.

Напомним, что АО «РЭС» является постоянным участником и одним из лидеров  «Национального рейтинга прозрачности закупок», тем самым ежегодно подтверждая высокий уровень организации работы по повышению прозрачности и эффективности закупок.

Такие результаты, достигнутые энергетиками в управлении закупочной деятельностью, позволяют предприятию успешно решать самые сложные производственные задачи и выполнять основную задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области.

Подробнее о рейтинге.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : энергетика РЭС закупочная деятельность


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