Скидка 50% на расчетно-кассовое обслуживание при открытии счета

Юридическим лицам и предпринимателям, которые размещают депозиты, предоставляется скидка на бизнес-пакет РКО «Все включено» при открытии первого расчетного счета в банке. При авансовой оплате за 6 месяцев размер скидки на пакет составит 25%, за 12 месяцев – 50%. Предложение действует до конца года.

Бизнес-пакет «Все включено» подойдет компаниям, которые проводят много платежей. В его стоимость входит:

открытие счета;

50 ежемесячных платежей;

неограниченное число платежей в бюджетную систему РФ и внутрибанковских платежей;

переводы до 300 000 рублей в месяц на счета физических лиц;

внесение наличных денежных средств до 1 млн рублей каждый месяц;

выпуск корпоративной карты для юрлиц или бизнес-карты для ИП для внесения и снятия наличных в банкоматах и оплаты товаров и услуг;

оформление и заверение карточки с образцами подписей;

подключение интернет-банка по логину и паролю.

Если в рамках пакета среднедневной остаток на вашем расчетном счете превышает 1 млн рублей, то за него вам будет начисляться 0,5% годовых.

Получить консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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