Скидка 50% на расчетно-кассовое обслуживание при открытии счета

Юридическим лицам и предпринимателям, которые размещают депозиты, предоставляется скидка на бизнес-пакет РКО «Все включено» при открытии первого расчетного счета в банке. При авансовой оплате за 6 месяцев размер скидки на пакет составит 25%, за 12 месяцев – 50%. Предложение действует до конца года.
Бизнес-пакет «Все включено» подойдет компаниям, которые проводят много платежей. В его стоимость входит:
Если в рамках пакета среднедневной остаток на вашем расчетном счете превышает 1 млн рублей, то за него вам будет начисляться 0,5% годовых.
Получить консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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