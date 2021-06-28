Съезд справороссов: какой округ представит Александр Аксененко?

Своих кандидатов в депутаты Госдумы утвердил съезд партии «Справедливая Россия». Предсказуемо первую строчку федерального списка занял партийный лидер, депутат Госдумы Сергей Миронов. Что касается лидера регионального — депутата Заксобрания Новосибирской области, заместителя директора по развитию ООО СК «ВИРА-строй» Александра Аксененко, то он вошел в региональный список и, как уточнили в областном отделении партии, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, занял четвертую позицию в областном списке. Также лидер областных справедливороссов поборется и за мандат на территории округа №137. О его участии в выборах на данном округе неофициальные разговоры шли на протяжении длительного времени. Единороссы выдвинули на округе неизвестного в политических кругах научного сотрудника ИЯФа Дмитрия Старостенко. С другой стороны, особо «вкладываться» в своего кандидата — экс-главу Первомайского района Виталия Новоселова не спешат и коммунисты. Напомним, что еще до начала выборной кампании Новоселов был освобожден с занимаемой должности якобы «по собственному желанию». Кроме того, в отличие от других одномандатников КПРФ, ему не нашлось места и в руководящих партийных органах. Сам Аксененко участие в выборах на территории данного округа до последнего момента не подтверждал.

Возвращаясь к кандидатам-справороссам от Новосибирской области на других избирательных округах, сообщим, что на округе №135 выдвинут Денис Родин, №136 — Александр Прохоров, наконец, №138 — Андрей Филимошкин. Более детальной информации о кандидатах в реготделении партии на момент подготовки материала не сообщили.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в сентябре 2021 года. Ранее своих кандидатов утвердили съезды «Единой России», КПРФ и «Родины».