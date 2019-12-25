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Умный терминал с бесплатной выдачей sim-карт заработал в Новосибирске

После тестирования компания планирует установить симкоматы в ключевых МФЦ Новосибирска.
  • 25/12/2019, 11:11
Сим-карта из теримнала

МТС запустил первого в Новосибирской области терминал для выдачи sim-карт с технологией распознавания личности. Пилотным городом для внедрения новых устройств стал Новосибирск, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что инновационное устройство появилось в бизнес-центре «Новая высота», рядом с ТЦ «Сибирский молл». Терминал оборудован технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи.

Получить sim-карту сотрудники и посетители бизнес-центра могут всего за несколько минут. Сервис доступен для жителей РФ старше 18 лет. Чтобы воспользоваться, нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. Умное устройство автоматически сверяет фото в паспорте с лицом пользователя и после идентификации бесплатно выдает ему sim-карту. В дальнейшем, пополнение счета, изменение тарифов, подключение и отключение дополнительных опций доступно абонентам в мобильном приложении «Мой МТС».

— Новый смарт-терминал позволяет сократить время получения sim-карты в несколько раз, что, конечно же, особенно удобно для обитателей крупного бизнес-центра. Кроме того, проект сокращает расходы розницы с точки зрения перераспределения нагрузки на персонал близлежащих салонов МТС. После успешного тестирования мы планируем установить симкоматы в ключевых МФЦ Новосибирска, — комментирует директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

МТС уже несколько лет развивает автоматические системы продажи sim-карт. Первая версия терминалов для выдачи sim-карт МТС появилась в 2016 году, они позволяли выдавать только дополнительную sim-карту действующим абонентам оператора. В 2018 году первые терминалы для выдачи sim-карт новым абонентам с технологией распознавания личности появились на территории Татарстана, после чего более 100 подобных устройств начали работать на территории России.

Фото: пресс-служба компании

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