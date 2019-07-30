АО «РЭС» введены в эксплуатацию десятки подстанций и сотни километров ЛЭП

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности АО «РЭС» являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

— В течение первого полугодия 2019 года в рамках реализации инвестиционной программы компании высокими темпами велись работы по реконструкции высоковольтных подстанций (ПС), в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов. Мероприятиями охвачено сразу несколько подстанций, расположенных не только в Новосибирске, но и на территории области, — сообщают в пресс-службе компании.

Кроме того, по итогам 6 месяцев «РЭС» удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. Речь идет о реконструкции линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ от ПС «Первомайская», питающих р.п. Раздольное, строительстве ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ от ПС «Волочаевская», от которых осуществляется электроснабжение поселков Восход и Каменка, а также реконструкции кабельной линии 10 кВ от ПС «Мочище».

Всего за 1 полугодие 2019 года АО «РЭС» введено в эксплуатацию более 130 км ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, 84 трансформаторных подстанции (ТП) 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью более 20 МВА.

В целом в 2019 году в рамках инвестиционной программы компания планирует провести реконструкцию сетей 0,4-10 кВ для обеспечения надлежащих показателей качества электрической энергии. Почти на 60 объекта в городе и области предусмотрена замена проводов и опор воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Инвестор также наметил строительство (реконструкцию) сетей 6-10 кВ для усиления связей между трансформаторными подстанциям, распределительными пунктами. В планах «РЭС» — продолжить и завершить реконструкцию высоковольтных подстанций 110 кВ, в том числе провести масштабные работы по реконструкции электрической подстанции ПС 35 кВ «Барлак» в Мошковском районе, предусматривающие перевод подстанции на более высокий класс напряжения (110 кВ) и увеличение установленной мощности до 32 МВА.

— Завершение указанных инвестиционных проектов не только позволит выполнить основные задачи, стоящие перед АО «РЭС», по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей Новосибирска и районов области, но и повысит эффективность функционирования электросетевого комплекса региона за счет создания более надежных схем присоединения и замены оборудования на новое, соответствующее современным требованиям, — поясняют в компании.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Фото предоставлено пресс-службой компании