Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

АО «РЭС» введены в эксплуатацию десятки подстанций и сотни километров ЛЭП

«Региональные электрические сети» подвели промежуточные итоги реализации масштабной инвестиционной программы.
  • 30/07/2019, 11:00
АО «РЭС» введены в эксплуатацию десятки подстанций и сотни километров ЛЭП
За 6 месяцев «РЭС» удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности АО «РЭС» являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

— В течение первого полугодия 2019 года в рамках реализации инвестиционной программы компании высокими темпами велись работы по реконструкции высоковольтных подстанций (ПС), в том числе с увеличением установленной мощности трансформаторов. Мероприятиями охвачено сразу несколько подстанций, расположенных не только в Новосибирске, но и на территории области, — сообщают в пресс-службе компании.

Кроме того, по итогам 6 месяцев «РЭС» удалось завершить и ввести в эксплуатацию несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. Речь идет о реконструкции линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ от ПС «Первомайская», питающих р.п. Раздольное, строительстве ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ от ПС «Волочаевская», от которых осуществляется электроснабжение поселков Восход и Каменка, а также реконструкции кабельной линии 10 кВ от ПС «Мочище».

АО «РЭС» введены в эксплуатацию десятки подстанций и сотни километров ЛЭП

Всего за 1 полугодие 2019 года АО «РЭС» введено в эксплуатацию более 130 км ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, 84 трансформаторных подстанции (ТП) 10/0,4 кВ суммарной установленной мощностью более 20 МВА.

В целом в 2019 году в рамках инвестиционной программы компания планирует провести реконструкцию сетей 0,4-10 кВ для обеспечения надлежащих показателей качества электрической энергии. Почти на 60 объекта в городе и области предусмотрена замена проводов и опор воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Инвестор также наметил строительство (реконструкцию) сетей 6-10 кВ для усиления связей между трансформаторными подстанциям, распределительными пунктами. В планах «РЭС» — продолжить и завершить реконструкцию высоковольтных подстанций 110 кВ, в том числе провести масштабные работы по реконструкции электрической подстанции ПС 35 кВ «Барлак» в Мошковском районе, предусматривающие перевод подстанции на более высокий класс напряжения (110 кВ) и увеличение установленной мощности до 32 МВА.

— Завершение указанных инвестиционных проектов не только позволит выполнить основные задачи, стоящие перед АО «РЭС», по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей Новосибирска и районов области, но и повысит эффективность функционирования электросетевого комплекса региона за счет создания более надежных схем присоединения и замены оборудования на новое, соответствующее современным требованиям, — поясняют в компании.

Arrow
Arrow
Slider

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

В Новосибирске планируют создать производство электрокаров Monarch

В Новосибирске планируют создать производство электрокаров Monarch

30/07/2019, 18:09
Инициаторы проекта заявили, что оно разместится в ПЛП. В ОАО «Агентство инвестиционного развития» запрос от компании еще не поступал.
В регионе два депутата досрочно лишены своих полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства

В регионе два депутата досрочно лишены своих полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства

30/07/2019, 17:42
Они не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.
В Новосибирской области земельные участки дешевеют

В Новосибирской области земельные участки дешевеют

30/07/2019, 17:28
Покупка земельных участков является одним из самых популярных вариантов на Авито.

Актуальный разговор

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Все материалы
Новости

Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

31/07/2019, 11:37

Новосибирская компания «Ваш инвестор» усиливает свои позиции в топе российских МФО

31/07/2019, 11:27

НГТУ НЭТИ получит повышенное финансирование по программе развития в 2019 году

31/07/2019, 11:00

Как грамотно составить персональный финансовый план

31/07/2019, 10:17

Суд вернул общественникам право вносить корректировки в Устав Новосибирска

31/07/2019, 10:01

В Новосибирске планируют создать производство электрокаров Monarch

30/07/2019, 18:09

В регионе два депутата досрочно лишены своих полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства

30/07/2019, 17:42

В Новосибирской области земельные участки дешевеют

30/07/2019, 17:28

С завтрашнего дня вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

30/07/2019, 16:41

Мужчины чаще готовы к ненормированному рабочему дню

30/07/2019, 16:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска