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Не спит не только Москва, но и столица Сибири

Новосибирск вошел в ТОП-10 городов по вызову такси ночью.
  • 30/07/2019, 11:37
Автор: Михаил Фишер
Не спит не только Москва, но и столица Сибири

Мобильное приложение по вызову такси Uber Russia опубликовало рейтинг городов, где популярны вызовы такси по ночам. Специалисты сравнили количество ночных поездок россиян и выяснил, жители каких городов чаще остальных пользовались сервисом после полуночи.

Екатеринбург занял первое место рейтинга — он опередил остальные города России по количеству ночных поездок на Uber. На втором месте — Москва. Несмотря на количественную разницу в населении и разнообразие ночных развлечений столица расположилась лишь на втором месте, а тройку лидеров замкнула Пермь.

В ТОП-10 из всех сибирских городов вошли только Новосибирск (6 место) и Красноярск (9 место). Однако отметим, что исследование Uber Russia не включает данные по количеству поездок с помощью сервиса Яндекс.Такси, что, вероятно, отразилось бы на результатах рейтинга.

ТОП-10 ночных вызовов такси по версии Uber:      

  1. Екатеринбург
  2. Москва
  3. Пермь
  4. Челябинск
  5. Санкт-Петербург
  6. Новосибирск
  7. Уфа
  8. Краснодар
  9. Красноярск
  10. Нижний Новгород

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей. Приложение работает более чем в 600 городах 65 стран мира. В России сервис Uber представлен приложением Uber Russia. Оно работает более чем в 250 городах России, Азербайджана, Беларуси и Казахстана.

Фото: пресс-служба компании

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