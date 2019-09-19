Инсулиннезависимый диабет: когда бить тревогу?

Главные факторы риска этого нарушения обмена веществ — неправильное питание и избыточная масса тела.

Что такое сахарный диабет 2-го типа?

С инсулинозависимым диабетом все более-менее понятно: поджелудочная железа не продуцирует инсулин, и человеку приходится получать его извне — при помощи уколов. Без него нельзя, потому что именно он способствует расщеплению сахаров до такого состояния, чтобы они могли беспрепятственно проникнуть в клетки. Кроме того, инсулин размягчает клеточные мембраны, что улучшает их пропускную способность.

С сахарным диабетом 2-го типа все немного сложнее. Инсулин вырабатывается, но не хватает либо его количества, либо активности, поэтому сахара медленнее и хуже расщепляются, а клеточные мембраны остаются плотными и не пропускают их внутрь.

В этом и есть их основное отличие.

Первые признаки диабета 2-го типа

Поскольку инсулиннезависимый диабет стремительно молодеет, очень важно знать, какие для него присущи признаки, чтобы можно было их своевременно распознать и обратиться к специалисту.

Сильная жажда и сухость во рту

Человек с начальной стадией сахарного диабета 2-го типа обычно обращает внимание именно на этот признак. Жажда и сухость во рту объясняются повышенной нагрузкой на почки, которым нужно избавляться от излишков сахара. Для этого почкам нужна вода, которую им приходится «забирать» из клеток.

По этой же причине могут возникать ложные позывы к мочеиспусканию, а также человек часто хочет в туалет.

Усталость, раздражение, головокружение

Глюкоза — основной источник энергии, и когда ее не хватает тканям, человек это явно ощущает. Страдает, в первую очередь, головной мозг, поэтому симптомы будут связаны с деятельностью ЦНС, откуда и появляется повышенная утомляемость, частые перепады настроения, головокружения и головные боли.

Снижение остроты зрения

Практически всех людей с диабетом поджидает диабетическая ретинопатия — заболевание, связанное с нарушением кровоснабжения глаз. Сосуды глазных яблок начинают работать хуже, и следовательно — хуже питать глаза.

Результатом недостатка питательных веществ становится ухудшение зрения и появление оптических явлений: «мушек», «тумана» и различных пятен перед глазами.

Постоянное чувство голода

В организме человека есть гормон лептин. Он синтезируется жировой тканью и отвечает за чувство насыщения, но, что самое важное, напрямую связан с инсулином. Инсулин увеличивает производство лептина, а поскольку при диабете его мало, то и лептина не хватает: организм практически всегда «голодный».

Этот признак чаще беспокоит людей с лишним весом.

Снижение мышечной массы тела

Поскольку организму не хватает энергии, он черпает ее из других источников. Наилучшим вариантом для него становится мышечная ткань, именно поэтому ее объем постепенно будет уменьшаться.

Кожный зуд и высыпания

На ранних стадиях сахарного диабета зачастую появляются различные высыпания, которые нередко зудят. Это объясняется несколькими причинами:

капилляры не поставляют к клеткам кожи нужное количество энергии, поэтому ухудшается состояние кожи и ослабевают ее защитные функции;

сыпь провоцируется активностью молекул глюкозы;

на фоне общего снижения иммунитета кожа становится более уязвимой, поэтому чаще в ее клетки проникают различные инфекции.

У больных часто появляется грибок ногтей, который тоже является одним из первых признаков сахарного диабета.

Профилактика

Чтобы сахарный диабет не дал о себе знать, нужно соблюдать меры профилактики.

Следить за весом и не допускать его чрезмерного набора.

Правильно питаться, избегая большого количества быстрых углеводов.

Регулярно сдавать кровь для проверки уровня глюкозы в ней.

Обеспечить нормальную двигательную активность.

Больше дышать свежим воздухом и меньше подвергать себя стрессам.

Особенно внимательно следует относиться к своему здоровью тем людям, у кого в семье были зафиксированы случаи сахарного диабета (у бабушек, дедушек, мамы, папы, братьев, сестер, дяди и тети).

И не забудьте обращаться к врачу при первых же тревожных признаках и ни в коем случае занимайтесь самолечением.