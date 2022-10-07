АО «РЭС» завершает очередной проект по реконструкции электросетей

И даже произошедшие в этом году события во внешней среде и осложнение социально экономических условий не прервали эту приоритетную работу энергетиков.
На данный момент в стадии завершения находятся работы по реконструкции электрических сетей в с. Шибково Искитимского района. Здесь специалистами филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» выполнен комплекс мероприятий по модернизации, в т.ч.:
За время реконструкции электросетей в с. Шибково энергетики обновили 7 трансформаторных подстанций и более 13 км ЛЭП, а также установили 437 приборов учета. Общая сумма инвестиций АО «РЭС» составила более 49 миллионов рублей, 7 из которых вложены компанией в течение этого года.
Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жителям села будет обеспечено надежное электроснабжение, а также существенно улучшатся показатели качества электроэнергии. Причем не только за счет повышения технических параметров провода или обновления оборудования на подстанциях, но и благодаря новым приборам учета. Они позволят исключить перегрузки в сети из-за незаконного потребления электроэнергии, а вместе с ними и такие неприятные для соседей нарушителей последствия, как скачки напряжения, короткие замыкания и даже аварийные отключения.
Тем более для добросовестных потребителей современные «умные» счетчики имеют и другие преимущества:
На сегодняшний день специалисты филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» завершают работы по переводу вновь смонтированных приборов учета в статус расчетных. Энергетики планируют закончить процедуру до конца 2022 года.
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Фото предоставлено пресс-службой компании
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