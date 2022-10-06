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Бастрыкин поручил проверить факт перекрытия портретов героев России киосками

  • 06/10/2022, 18:17
киоски в метро
Новосибирск вновь отличился перед всей Россией.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Железнодорожным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами в переходе метро «Площадь Ленина» в городе Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

— В настоящее время следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, — говорится в сообщении.

киоски в метро

Строительство торговых киосков в метро на площади Ленина прекращено

Напомним, возведение 8 торговых киосков по 8 кв м. в подземном переходе на площади Ленина началось вчера вечером. При этом монтажники загораживали портреты героев военных действий, которые были размещены на стенах подземного перехода. После появления фотографий в СМИ, работы были остановлены. Утром ситуацию прокомментировал начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

— К сожалению, некоторые мои подчинённые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей. По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены. В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее, — подчеркнул Чмыхайло.

В 11 часов мэрия распространила сообщение о том, что конструкции из перехода убраны.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции отказался комментировать ситуацию, отметив, что «метрополитен предоставил исчерпывающий ответ».

Между тем, муниципалитет подписал договоры с предпринимателями на установку этих объектов по результатам аукциона.

 

Ранее мэрия Новосибирска уже прогремела на всю страну со сносом стелы, установленной в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : следственный комитет киоски в метро история герои России


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