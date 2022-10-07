Уголовные, административные, экономические и прочие последствия мобилизации для бизнеса

Работаем с колес

Центр бизнес-мастерства «Харизма» и адвокатское бюро «Гребнева и партнеры» провели совместное мероприятие для руководителей и собственников бизнеса, где юристы компании прокомментировали наиболее актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели.

Основатель бюро Ирина Гребнева сразу предупредила, что многие изменения сейчас происходят очень быстро, поэтому некоторые рекомендации уже через несколько дней могут стать неактуальными, но ключевые советы на тему «что делать» вполне жизнеспособны.

— Пока мы находимся в ситуации «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Законодательная база пишется с колес. Мне кажется, что там наверху придумали какие-то воображаемые предпринимательские Васюки и считают, что предприниматель встанет из-за стола, оставит бумаги и завтра уже будет готов бодро идти на передовую. Но это гораздо более сложные процессы, — комментирует Ирина Гребнева.

Важные нюансы — Статус военнослужащего возникает не с момента получения повестки, а с момента издания соответствующего приказа о зачислении гражданина на военную службу по контракту и подписания самого контракта. На сегодняшний день никакой ответственности с точки зрения ведения предпринимательской деятельности по военнослужащим не предусмотрено. — Согласно постановлению правительства РФ и разъяснениям Минтруда РФ, с 21 сентября запрещено увольнять сотрудников по п. 1 ст. 83 ТК РФ в связи с призывом на военную службу. Если сотрудник призывается, с ним приостанавливают трудовые отношения. Юристы предполагают, что с тем специалистом, который принимается на его место, будет заключаться срочный трудовой договор (по аналогии с декретным отпуском). Самое сложное в данной ситуации, что никто не понимает, на какой срок призывается мобилизованный. — Работодатель обязан уведомить сотрудника о повестке (на это отводятся не менее 3 дней), по возможности — ее вручить. За дельнейшие действия сотрудника работодатель ответственности не несет. — 7 дней даюся сотруднику, чтобы закончить свои дела, уведомить близких, заключить соглашение с работодателем, подписать документы. — Согласно новому законодательству, если сотрудник, которому пришла повестка, находится в отпуске, то он отзывается. За исключением неоплачиваемого отпуска. — Если сотрудник находится в командировке, на вахте, то повестку ему можно направить только почтой, чтобы он получил ее лично в руки.

Уголовная и административная ответственность

Адвокат, руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Конюхова рассказала о видах ответственности, которые сейчас предусматривает законодатель за действия, направленные против военной службы.

— С какого момента и за какие действия могут привлечь руководителя? Все вертится вокруг повестки по явке в военный комиссариат, — поясняет адвокат. — Законодатель накладывает на руководителя определенные обязанности, связанные с ведением учета сотрудников, которые находятся в запасе или должны в обязательном порядке пройти срочную службу.

Важные нюансы — Учет военнообязанных сотрудников должен вести специалист, наделенный определенными полномочиями, либо сам руководитель организации. Именно им представитель военкомата под роспись может передать повестку для вручения сотруднику о вызове в военкомат, но без подписи самого призывника повестка юридической силы не имеет. За отказ принять повестку для вручения сотруднику руководителя или ответственное лицо могут привлечь к административной ответственности. — За непредоставление данных в военкомат о сотрудниках, которые должны быть призваны или мобилизованы, может быть наложен административный штраф. — Если работодатель не смог передать повестку сотруднику своевременно, то должен подтвердить документально причину. — Штрафы по таким административным нарушениям пока составляют до 3-5 тысяч рублей.

Юристы констатировали, что пока работодателям проще заплатить штрафы, чем лишиться работника. Но есть вероятность ужесточения санкций. Кроме того, есть предпосылки, что скоро начнутся проверки, связанные с учетом военнообязанных на предприятиях и в компаниях.

— Лично мне становится страшно, когда я вижу, как меняется уголовное законодательство в этой сфере. Если работник не явится по повестке, то в отношении него могут возбудить уголовное дело по статье 328 УК РФ. Первое уголовное дело по данной статье 5 октября уже возбуждено в Пензе в отношении мужчины 32 лет, как я понимаю, в запасе. Несмотря на то, что эта статья касается только срочников (от 18 до 27 лет), уголовное дело все-таки возбудили. Вчера даже решался вопрос о ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения, — комментирует Ирина Конюхова. — Если сейчас районный суд Пензы изберет меру пресечения, связанную с ограничением свободы, то мы увидим, к сожалению, формирование новой уголовной практики, противоречащей закону, даже несмотря на то, что адвокат написал ходатайство о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Гражданина в запасе можно привлечь только к административной, но никак не к уголовной ответственности. Опасаюсь, что именно такую уголовную практику будут формировать сейчас — и очень быстро.

Еще одна потенциальная бомба под бизнес — противоправные действия, связанные с исполнением госконтракта по гособоронзаказу. С 24 сентября введены новые статьи, 201.2, 201.3 УК РФ за нарушения условий выполнения и отказ от заключения госконтракта по гособоронзаказу, сроки наказания составляют от 4 до 8 и от 5 до 10 лет.

— Ранее в УК РФ была статья 201.1 «Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа». Сейчас законодатель добавил дополнительные примовые статьи «Невыполнение условий» и «Отказ от заключения». А что это такое? За нарушение срока поставки, осуществление поставок не в том объеме, ненадлежащего качества, могут привлечь к уголовной ответственности. Эти нарушения относятся к сфере гражданско-правовых отношений, правоохранитель должен доказать, что предприниматель делал это умышленно. С учетом того, как у нас работают правоохранительные органы, боюсь, что у нас все маломальские договорные нарушения в этой сфере будут сводиться к инициированию уголовно-процессуальных проверок и возбуждению уголовных дел, — комментирует Ирина Конюхова. — Практики по новым статьям пока нет, но, судя по тому, как лихо действует законодатель, думаю, что гражданско-правовые нарушения будут «натягивать» и выдавать за уголовно-правовые, таким образом формировать судебную практику. Также в статью 63 УК РФ добавлен дополнительный признак, отягчающий ответственность за совершение преступления в период мобилизации или военного положения.

Опасная отсрочка

Ирина Гребнева рекомендует предпринимателям очень аккуратно помогать своим сотрудникам получать отсрочки и находить варианты, как избежать вручения повестки.

— Большинству работодателей невыгодно, если их сотрудники призываются по мобилизации. Они сами не хотели бы быть мобилизованными, но столкнулись с тем, что народ думает по-другому, заявляя о том, что «президент призвал поддержать Родину». В итоге возникает конфликт. Поэтому прежде, чем принимать решение, посмотрите на свою ситуацию. Возможно, вам не нужно ничего придумывать, обивать пороги, выбивать отсрочки, а просто вручить повестки сотрудникам. Общество сейчас оказалось в такой ситуации, что все люди думают о разном, — поясняет юрист.

При этом она сообщила, что в Минпромторге Новосибирской области, к примеру, создана комиссия, которая занимается вопросами мобилизации. Руководитель или собственник компании, желающий получить отсрочку или бронь на своих сотрудников, собирает документы по ценным специалистам и предоставляет информацию в Минпромторг, там ее проверяют и при положительном решении передают в военкомат.

— Здесь мы ожидаем, что будут проходить проверки. Особенно тех, кто находится на воинском учете или по возрасту должен быть призван в армию, кто еще недавно работал менеджером, а сейчас неожиданно стал IT-специалистом. Будут изучать ситуацию по каждому сотруднику, — предупреждает Ирина Конюхова. — В таких случаях должно быть подготовлено документальное обоснование, что вы, например, решили открыть или развивать новое направление, оптимизировать процессы, должно быть экономическое обоснование, подтверждение того, что сотрудник уникальный и должен работать в этой сфере. Здесь возможна как административная, так и уголовная ответственность для руководителя. И не дай бог ваше предприятие имеет договорные отношения с государством, с бюджетными денежными средствами. В результате проверки наши правоохранительные органы могут выдвинуть версию, что переведенный сотрудник получал зарплату и не исполнял свои обязанности и т.п., и в итоге вы можете получить ответственность в том числе и по статье 159 УК РФ. Нужно быть готовыми к проверкам и вопросам со стороны правоохранительных органов и исполнительных органов власти.

В то же время юристы предупредили работодателей, у которых есть возможность предоставлять бронь работающим сотрудникам, не заигрываться и помнить о статье 159 («Мошенничество») и статье 201 («Злоупотребление») УК РФ. Речь идет о ситуациях, когда сотрудников переводят на новые должности, которые защищают их от мобилизации.

— Маловероятно, что поверят в то, что повар совмещает работу в приготовлении обедов для сотрудников компании с написанием кодов, — рассуждает юрист. — Сейчас все IT-компании уже получили прокурорские предостережения: не балуйтесь. Не раздувайте штаты и не торгуйте местами за отсрочку — это будет преследоваться по закону, а проверить это можно элементарно. Истории по вылавливанию «мертвых душ» правоохранителями отработаны очень четко. За это у нас в Новосибирске сидят уважаемые прокурорские работники, руководители медицинских учреждений, есть истории с депутатами. Тут государство будет карать злоупотребления очень жестко. Не нужно брать на себя риски, если вы счастливый обладатель бизнеса, который может получать отсрочку.

Ирина Гребнева считает, что у IT-компаний есть возможность поработать со штатным расписанием, чтобы сохранить сотрудников, попадающих под отсрочку. При этом сотрудник тоже должен быть готов указать в анкетных данных, почему он работает на этой должности и достоин отсрочки.

При этом юристы не исключили, что скоро военкомат получит все базы по гражданам с сайта госуслуг, поэтому начнет работать более точечно.

Что делать?

Руководитель практики частных клиентов адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Екатерина Маркова рекомендует собственникам и руководителям бизнеса наводить порядок в делах, чтобы выйти из нынешней стрессовой ситуации с наименьшими потерями.

Перечень шагов, по ее словам, зависит от категории бизнеса.

— ИП с сотрудниками и без.

— Действующий федеральный закон о статусе военнослужащих говорит, что военнослужащие не могут заниматься предпринимательством лично либо через своих доверенных лиц, участвовать в управлении организацией. Что делать в такой ситуации предпринимателям? Закрывать ИП? Это невозможно. Как вариант для тех, кто работает на себя и не имеет в штате сотрудников, можно приостановить деятельность. Это предполагает освобождение от уплаты страховых взносов, — комментирует она. — Если у вас есть сотрудники, контракты, обязательства, то возможный вариант решения для сохранения бизнеса ИП — это оформление нотариально удостоверенной доверенности с максимально широкими полномочиями. Однако, насколько мы поняли уже сейчас, у многих предпринимателей нет лица, которому они могут передать свой бизнес в управление.

В законопроекте, который сейчас рассматривается на федеральном уровне, предполагается, что будет утвержден механизм передачи прав и обязанностей ИП управляющему лицу, предоставлено право обратиться к кредиторам за предоставлением кредитных каникул, освобождение от страховых взносов на период службы предпринимателя. Но что останется на выходе — пока непонятно.

— Бизнес с единственным владельцем, который также является директором.

— Бизнес с распределением долей 50 на 50.

— Бизнес со сложной структурой и активами.

Здесь, по словам Екатерины Марковой, ситуация немного проще, так как собственник может единолично принять решение (или провести его через общее собрание при наличии нескольких собственников) о смене директора либо ввести должность второго директора. Закон позволяет это сделать, но все должно быть прописано в уставе компании. Если этого пункта нет, то нужно вносить изменения и регистрировать их в установленном законом порядке.

Юристы отмечают, что сейчас непонятны ни сроки первой волны частичной мобилизации, ни будут ли объявлены следующие и когда, поэтому настоятельно рекомендуют предпринимателям провести стресс-тестирование своего бизнеса, чтобы подготовиться к такому форс-мажору.

— Ключевой вопрос — сможет ли бизнес функционировать без вас, после призыва ведущих сотрудников? И как закрыть возможные проблемные точки, как настроить процессы, чтобы разграничить функции владения и управления? — поясняет Екатерина Маркова. — Нужно четко продумать все моменты, вплоть до возможной смерти владельца бизнеса, чтобы избежать конфликтов в компании, между членами семьи (наследниками), а также обеспечить функционирование и работоспособность бизнеса. Сейчас обсуждается информация о возможности предоставления предпринимателю в качестве мер поддержки времени (например, в две недели) на то, чтобы он с момента получения повестки успел завершить все свои дела. Но этого времени очень мало, поэтому мы рекомендуем подумать об этом заранее.

Ирина Гребнева напоминает, что военкомат — это архаичная структура, которая до сих пор не оцифрована из-за соображений безопасности, поэтому в его архиве содержится информация о «запасниках», как они обозначены в военных билетах.

— Никто не знает, что у вас за прошедшие годы родилось четверо детей, что вы потеряли ногу или руку, набрали букет различных заболеваний. Они этого не видят. Поэтому мы рекомендуем: после получения повестки сразу обращайтесь к медицинским юристам, которые оказывают помощь мобилизованным, до даты, обозначенной в повестке, идите в военкомат и подавайте заявление на медицинскую комиссию, несите прочие документы, которые подтверждают, что вас не могут призвать, — советует юрист. — Это законные способы добиться отсрочки.

Ирина Гребнева также считает, что стресс-тестирование бизнеса в нынешней ситуации должны проводить все собственники.

— Сейчас все очень расплывчато. С одной стороны, законодатель говорит, что готовятся меры поддержки предпринимателей, кредитные каникулы, обещает не взыскивать штрафные санкции за нарушение договорных обязательств. И тут же вводит уголовную ответственность за неисполнение ГОЗ, — комментирует она. — Я считаю, что меры, которые правительство РФ пытается декларировать, не учитывают глубину проблемы. Поэтому всем нужно проводить стресс-тестирование, как будто вы уже умерли, как бы апокалиптически это не звучало. К примеру, пока совершенно непонятно, как будет развиваться практика банкротств в отношении тех предпринимателей, чьи предприятия окажутся в банкротстве после того, как они ушли по мобилизации. Я не верю в истории об успешной передаче управления воображаемым доверительным управляющим и одновременном управлении компанией двумя директорами.

При этом юрист предостерегает: люди, находясь в стрессе, творят удивительные глупости. Кто-то резко собрался жениться и усыновить четырех детей, но усыновление невозможно на период мобилизации и имеет далеко идущие правовые последствия. Кто-то внезапно решил спрятаться в тайге и «временно» переписать свою долю на партнеров или родственников, с которыми не очень хорошие отношения.

— В стрессе люди совершают поступки, которые раньше никогда бы не сделали. Ваша предпринимательская задача сейчас — сохранить бизнес. Наверное, можно смириться с тем, что вы его потеряете из-за изменений правил игры, из-за того, что не смогли просчитать риски, из-за прессинга государства в конце концов! Но разрушить все своими руками… На мой взгляд, сейчас нужно выдохнуть и подумать о том, как сохранить то, что вы создали и заработали. Это намного важнее. Мы все-таки надеемся, что даже в случае ядерной зимы, предприниматель будет мыслить по-предпринимательски, — говорит Ирина Гребнева

Кроме того, по ее словам, пока непонятно, что будет с теми, кто срочно проводит релокацию бизнеса либо выехал из страны. Если они получат статус законного пребывания в другой стране — вид на жительство, гражданство, то могут отправить эти документы своему доверенному лицу в Россию и сняться с воинского учета. Но если они не будут проживать на территории России 181 день в году, то потеряют статус налогового резидента, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если человек не писал в соцсетях, что он «уезжает из России, чтобы не идти по мобилизации», то пока его нельзя признать дезертиром. Какой будет фантазия законодателей дальше — сейчас никто предсказать не может.

— По факту мы видим, что горизонт планирования сейчас снизился очень сильно. Мы, юриста, чувствуем себя врачами ЛФК или превентивной медицины. Мы годами рассказываем людям о том, что нужно заранее подстелить соломку и позаботиться о своем бизнесе, а к нам прибегают, когда уже нужна реанимация, — резюмирует Гребнева.

Ранее редакция рассказывала историю предпринимателя, который из-за частичной мобилизации остался без сотрудников.