АО «РЭС» завершило реконструкцию высоковольтной подстанции в центре Новосибирска

Модернизация этого центра питания, расположенного в самом сердце мегаполиса, стала одним из ключевых проектов инвестпрограммы АО «РЭС», имеющих высокую технологическую и социальную значимость.
ПС 110 кВ Центральная – источник электроснабжения не только плотной жилой застройки, но и объектов административного и социального назначения, культуры и торговли.
В ходе реконструкции центра питания был выполнен значительный объем работ, оснащение подстанции было практически полностью обновлено – от энергетического оборудования до внутренней и внешней отделки здания. В частности, на объекте:
Полная стоимость реализации данного инвестиционного проекта составила 594 млн руб.
Модернизация объекта выполнена с применением инновационного и компактного оборудования, что, безусловно, важно в условиях ограниченной территории подстанции и специфики месторасположения в центре города. Установленное оборудование имеет высокую надежность и взрывобезопасность, соответствует требованиям экологичности, а также способствует улучшению эстетического облика объекта электросетевого хозяйства.
На церемонии запуска энергообъекта первый заместитель генерального директора-технический директор АО «РЭС» Вадим Локтин отметил:
«Эта подстанция позволяет обходиться без оперативного дежурного персонала. Она обсуживается с удаленного диспетчерского пункта. Это, по сути, умная подстанция – здесь реализованы очень многие вещи, которые можно делать дистанционно».
Реконструкция ПС 110 кВ Центральная не только позволила в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения существующих потребителей, но и обеспечила возможность технологического присоединения новых объектов в центральной части города Новосибирска за счет увеличения свободной мощности. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры столицы Сибири и укрепление инвестиционной привлекательности мегаполиса.
Фото предоставлено пресс-службой компании
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать