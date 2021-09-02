АО «РЭС» завершило реконструкцию высоковольтной подстанции в центре Новосибирска

Модернизация этого центра питания, расположенного в самом сердце мегаполиса, стала одним из ключевых проектов инвестпрограммы АО «РЭС», имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

ПС 110 кВ Центральная – источник электроснабжения не только плотной жилой застройки, но и объектов административного и социального назначения, культуры и торговли.

В ходе реконструкции центра питания был выполнен значительный объем работ, оснащение подстанции было практически полностью обновлено – от энергетического оборудования до внутренней и внешней отделки здания. В частности, на объекте:

произведена реконструкция распределительного устройства 10-6 кВ (установлено 77 ячеек),

выполнена реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с установкой элегазовых ячеек PASS MO (2 шт.),

осуществлена заменена двух силовых трансформаторов 40 МВА на трансформаторы 63 МВА (увеличение установленной мощности на 46 МВА),

установлено оборудование для компенсации емкостных токов (дугогасящие реакторы), токоограничивающие реакторы,

произведено благоустройство территории.

Полная стоимость реализации данного инвестиционного проекта составила 594 млн руб.

Модернизация объекта выполнена с применением инновационного и компактного оборудования, что, безусловно, важно в условиях ограниченной территории подстанции и специфики месторасположения в центре города. Установленное оборудование имеет высокую надежность и взрывобезопасность, соответствует требованиям экологичности, а также способствует улучшению эстетического облика объекта электросетевого хозяйства.

На церемонии запуска энергообъекта первый заместитель генерального директора-технический директор АО «РЭС» Вадим Локтин отметил:

«Эта подстанция позволяет обходиться без оперативного дежурного персонала. Она обсуживается с удаленного диспетчерского пункта. Это, по сути, умная подстанция – здесь реализованы очень многие вещи, которые можно делать дистанционно».

Реконструкция ПС 110 кВ Центральная не только позволила в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения существующих потребителей, но и обеспечила возможность технологического присоединения новых объектов в центральной части города Новосибирска за счет увеличения свободной мощности. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры столицы Сибири и укрепление инвестиционной привлекательности мегаполиса.